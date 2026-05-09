  4. Защитник из Европы получил украинский паспорт и готов сыграть за сборную
Защитник из Европы получил украинский паспорт и готов сыграть за сборную

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Игнатков

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков может получить дебютный вызов в сборную Украины U-19 на матчи чемпионата Европы, которые состоятся в июне и июле.

Талантливый 19-летний футболист получил украинское гражданство и намекнул, что готов одеть «сине-желтую» футболку в играх против Хорватии, Сербии и Италии.

Игнатков опубликовал в своих социальных сетях расписание матчей, которые будут сыграны в городе Бангор, Уэльс. Украинцы квалифицировались на турнир, заняв первое место в группе элитного раунда квалификации.

Расписание матчей Украины U19 на Евро-2026:

  • 29 июня, 22:00. Хорватия – Украина
  • 2 июля, 20:00. Сербия – Украина
  • 5 июля, 18:00. Украина – Италия

Игнатков провел 28 матчей в составе «Сараево» в нынешнем сезоне, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Защитник шесть раз выходил на поле в футболке сборной Боснии и Герцеговины U-17.

чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Сараево смена гражданства
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
