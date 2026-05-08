Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер лишь эпизодически включал скорость»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о полуфинальном ответном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Шахтер», в котором снова победили лондонцы (2:1) и пробились в финал.

«Ожидал от «Шахтера» большего. Ведь было очевидно, что после одержанной на прошлой неделе в Кракове победы 3:1 благодаря четкой игре от обороны и стремительным контрвыпадам, английский клуб не будет вносить каких-либо тактических корректив. Поэтому были основания надеяться, что во время работы над исправлением ошибок, допущенных в первом противостоянии, «горняки» удивят домашними заготовками, которые усложнят жизнь лондонцам и постараются взять реванш.

Этого не вышло. Дончане лишь эпизодически включали высокую командную скорость, заставляя нервничать хозяев.

Подопечным Арды Турана нельзя было отказать в усердии, самоотдаче, но то, что «Кристал Пэлас» пройдет дальше – сомнений не возникало.

Тем не менее, за текущее выступление в Лиге конференций «Шахтер» заслуживает высокой оценки. Полагаю, что команда сыграла на максимуме своих возможностей. Остается надеяться, что накопленный опыт поможет молодым «горнякам» уже в новом сезоне достойно выступить в самом престижном европейском футбольном турнире – Лиге чемпионов».