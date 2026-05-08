Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер лишь эпизодически включал скорость»
Лига конференций
08 мая 2026, 14:12 | Обновлено 08 мая 2026, 15:13
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер лишь эпизодически включал скорость»

Олег Красноперов считает, что этого не хватило, чтобы составить конкуренцию «Кристал Пэлас»

ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о полуфинальном ответном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Шахтер», в котором снова победили лондонцы (2:1) и пробились в финал.

«Ожидал от «Шахтера» большего. Ведь было очевидно, что после одержанной на прошлой неделе в Кракове победы 3:1 благодаря четкой игре от обороны и стремительным контрвыпадам, английский клуб не будет вносить каких-либо тактических корректив. Поэтому были основания надеяться, что во время работы над исправлением ошибок, допущенных в первом противостоянии, «горняки» удивят домашними заготовками, которые усложнят жизнь лондонцам и постараются взять реванш.

Этого не вышло. Дончане лишь эпизодически включали высокую командную скорость, заставляя нервничать хозяев.

Подопечным Арды Турана нельзя было отказать в усердии, самоотдаче, но то, что «Кристал Пэлас» пройдет дальше – сомнений не возникало.

Тем не менее, за текущее выступление в Лиге конференций «Шахтер» заслуживает высокой оценки. Полагаю, что команда сыграла на максимуме своих возможностей. Остается надеяться, что накопленный опыт поможет молодым «горнякам» уже в новом сезоне достойно выступить в самом престижном европейском футбольном турнире – Лиге чемпионов».

