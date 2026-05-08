Шахтер прервал рекордную 9-матчевую гостевую беспроигрышную серию

В матче с «Кристал Пэлас» (1:2) «Шахтер» потерпел первое поражение на чужих полях в Лиге конференций. Тем самым горняки завершили свою рекордную для украинских команд гостевую беспроигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 игр (6 побед и 3 ничьи).

Последний раз оранжево-черные на выезде уходили с поля побежденными 29 января 2025 года, когда в основном турнире Лиги чемпионов уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках