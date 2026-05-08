Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер прервал рекордную 9-матчевую гостевую беспроигрышную серию
Лига конференций
08 мая 2026, 11:51 | Обновлено 08 мая 2026, 11:54
81
0

Шахтер прервал рекордную 9-матчевую гостевую беспроигрышную серию

Горняки потерпели первое поражение на чужих полях в Лиге конференций

08 мая 2026, 11:51 | Обновлено 08 мая 2026, 11:54
81
0
Шахтер прервал рекордную 9-матчевую гостевую беспроигрышную серию
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с «Кристал Пэлас» (1:2) «Шахтер» потерпел первое поражение на чужих полях в Лиге конференций. Тем самым горняки завершили свою рекордную для украинских команд гостевую беспроигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 игр (6 побед и 3 ничьи).

Последний раз оранжево-черные на выезде уходили с поля побежденными 29 января 2025 года, когда в основном турнире Лиги чемпионов уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Тренер

9 (+6=3)

Шахтер

17.07.2025 - 16.04.2026

Арда ТУРАН

6 (+5=1)

Металлист

25.08.2011 - 15.03.2012

Мирон МАРКЕВИЧ

6 (+4=2)

Шахтер

16.04.2009 - 05.11.2009

Мирча ЛУЧЕСКУ

6 (+3=3)

Металлист

30.07.2009 - 16.12.2010

Мирон МАРКЕВИЧ

6 (+3=3)

Шахтер

01.10.2019 - 21.10.2020

Луиш КАШТРУ

6 (+2=4)

Динамо

23.08.1985 - 14.03.1987

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

5 (+5=0)

Шахтер

18.08.2016 - 16.02.2017

Паулу ФОНСЕКА

5 (+3=2)

Динамо

20.09.1967 - 13.09.1972

Виктор МАСЛОВ (4),

Александр СЕВИДОВ (1)

5 (+2=3)

Динамо

19.09.1990 - 06.11.1991

Анатолий ПУЗАЧ
По теме:
Экс-игрок Шахтера: «Не понимаю, почему Туран не выпустил его раньше»
Райо Вальекано станет 13-м испанским клубом, сыграющим в финале еврокубков
6 испанских тренеров вывели команды в финалы еврокубков в сезоне 2025/26
цифры и факты Шахтер Донецк Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Бокс | 08 мая 2026, 08:26 1
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»

Жена украинского боксёра рассказала, как закончились их первые отношения

«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 08 мая 2026, 10:47 19
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины уже определил итоговые места для некоторых команд

ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Хоккей | 07.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Футбол | 08.05.2026, 07:37
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Леоненко разнес Шахтер после поражения от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Футбол | 08.05.2026, 11:21
Леоненко разнес Шахтер после поражения от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Леоненко разнес Шахтер после поражения от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
07.05.2026, 05:02
Бокс
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 5
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 13
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 18
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем