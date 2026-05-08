  4. Кривбасс – Карпаты. Стали известны стартовые составы
08 мая 2026, 12:31
Кривбасс – Карпаты. Стали известны стартовые составы

Матч 27-го тура УПЛ начнется в 13:00

8 мая в 13:00 по киевскому времени начнется матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Карпаты».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Деревинский из Киева. Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе Горняк.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты:

Кривбасс: Кемкин, Бекавац, Джонс, Виливальд, Юрчец, Араухо, Задерака, Шевченко, Бар Лин, Мендоса, Сек

Карпаты: Домчак, Бабогло, Лях, Холод, Сыч, Сапуга, Чачуа, Шах, Костенко, Алькайн, Карабин

А де бразильці і африканець?
