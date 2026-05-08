Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных

Гамбийский форвард «Карпат» Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в составе «Динамо». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 23-летнего футболиста. В его контракте прописана сумма отступных в размере трех миллионов евро. Зимой 2026 футболист перебрался в «Карпаты» из «Руха».

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

