  4. Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 11:56 | Обновлено 08 мая 2026, 12:51
Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в киевское клубе

ФК Карпаты. Бабукаар Фаал

Гамбийский форвард «Карпат» Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в составе «Динамо». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 23-летнего футболиста. В его контракте прописана сумма отступных в размере трех миллионов евро. Зимой 2026 футболист перебрался в «Карпаты» из «Руха».

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее стала известна сумма, которую «Динамо» намерено получить за Пономаренко.

Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Комментарии 5
Якщо є відступні, то тут все логічно. Дивно, що Карпати лише 3 млн відступних поставили в контракті.
Очередной Гереро?
Мотька на выход 
Не того ведуть. Їм в першу чергу Мендосу треба вести
