Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в киевское клубе
Гамбийский форвард «Карпат» Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в составе «Динамо». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 23-летнего футболиста. В его контракте прописана сумма отступных в размере трех миллионов евро. Зимой 2026 футболист перебрался в «Карпаты» из «Руха».
В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Ранее стала известна сумма, которую «Динамо» намерено получить за Пономаренко.
