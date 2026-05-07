Названа сумма, которую придется заплатить Динамо за трансфер Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко может покинуть нынешний клуб при условии, что заинтересованные стороны смогут удовлетворить финансовые аппетиты «бело-синих».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, киевский клуб готов вести переговоры о трансфере талантливого нападающего, если получит как минимум 15 млн евро.

Успешная игра 20-летнего Пономаренко привлекла внимания представителей Бундеслиги – за прогрессом украинца следят РБ Лейпциг и «Боруссия» Дортмунд.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду, в которых забил 15 голов. В активе форварда – семь игр в футболке U-19, где он записал на свой счет восемь результативных ударов и два ассиста.

Контракт игрока с «Динамо» истекает в декабре 2028 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.