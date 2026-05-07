  4. Названа сумма, которую придется заплатить Динамо за трансфер Пономаренко
Названа сумма, которую придется заплатить Динамо за трансфер Пономаренко

Переход талантливого 20-летнего форварда сборной Украины обойдется в 15 миллионов евро

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко может покинуть нынешний клуб при условии, что заинтересованные стороны смогут удовлетворить финансовые аппетиты «бело-синих».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, киевский клуб готов вести переговоры о трансфере талантливого нападающего, если получит как минимум 15 млн евро.

Успешная игра 20-летнего Пономаренко привлекла внимания представителей Бундеслиги – за прогрессом украинца следят РБ Лейпциг и «Боруссия» Дортмунд.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду, в которых забил 15 голов. В активе форварда – семь игр в футболке U-19, где он записал на свой счет восемь результативных ударов и два ассиста.

Контракт игрока с «Динамо» истекает в декабре 2028 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
Стало известно, сохранит ли Полтава свой состав в случае вылета из УПЛ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
Комментарии 7
про ціну Співаку особисто Суркіс сказав,
чи майбутній спортдир Ярмола,
чи Співак взяв інфу із довідника  Стеля?
Дурня.
Смішна ціна. Інфа шняга
15 млн?---ха ха ха
одне й ті самі "новини" їпашить спорт уа) місяць назад це вже співаковський розказував)  чому ж не написали про клаусулу?)
Цього жлоба треба продать в Епіцентр в розсрочку на 5 років..
Дилема... Клуб навчився вигідно продавати своїх вихованців, але прибуктки з продаж не йдуть на розвиток клубу...
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
