09 мая 2026, 10:57 | Обновлено 09 мая 2026, 11:30
Известно, как УАФ будет выбирать нового тренера сборной Украины

Бывший вице-президент УАФ Игорь Кочетов рассказал о процедуре назначения наставника

09 мая 2026, 10:57 | Обновлено 09 мая 2026, 11:30
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Бывший вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), а ныне президент Ассоциации футбола Киева Игорь Кочетов рассказал, как будет проходить процедура утверждения нового тренера сборной.

«Согласно регламенту, полномочия назначать тренера имеет только исполком УАФ, никак не президент. Должен быть список из нескольких кандидатур, далее должно состояться обсуждение всех этих кандидатов. И, наконец, на заседании исполком голосует за нового тренера сборной.

Чтобы собрать исполком, нужны считанные дни. И не забывайте, что у нас появилась возможность голосовать онлайн. Поэтому все будет происходить оперативно», – сообщил Кочетов.

«Сине-желтые» остались без наставника после увольнения Сергея Реброва, который не смог выполнить главную задачу – завоевать путевку на чемпионат мира.

Фаворитом на должность главного тренера сборной Украины считается итальянец Андреа Мальдера, работавший с нынешним руководителем УАФ Андреем Шевченко на должности ассистента «сине-желтых».

