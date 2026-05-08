  4. Цыганков и Ванат могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Мичел?
08 мая 2026, 12:37
Цыганков и Ванат могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Мичел?

Нидерландский «Аякс» нацелился на испанского специалиста из-за неудачных результатов в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел 

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел может покинуть каталонский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 50-летнего специалиста заинтересован нидерландский «Аякс», руководство которого недовольно результатами команды – амстердамский клуб занимает четвертое место и рискует остаться без Лиги чемпионов.

В шорт-листе «Аякса» находится несколько кандидатур, среди которых и главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, однако именно Мичел является фаворитом на должность нового наставника.

По информации Романо, «Жирона» не будет препятствовать испанцу, если тот примет предложение нидерландского клуба. Каталонцы уже начали поиск альтернативных кандидатов, которые могут заменить Мичела.

В составе испанской команды выступают три футболиста сборной Украины – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
