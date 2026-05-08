Цыганков и Ванат могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Мичел?
Нидерландский «Аякс» нацелился на испанского специалиста из-за неудачных результатов в сезоне
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел может покинуть каталонский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В услугах 50-летнего специалиста заинтересован нидерландский «Аякс», руководство которого недовольно результатами команды – амстердамский клуб занимает четвертое место и рискует остаться без Лиги чемпионов.
В шорт-листе «Аякса» находится несколько кандидатур, среди которых и главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, однако именно Мичел является фаворитом на должность нового наставника.
По информации Романо, «Жирона» не будет препятствовать испанцу, если тот примет предложение нидерландского клуба. Каталонцы уже начали поиск альтернативных кандидатов, которые могут заменить Мичела.
В составе испанской команды выступают три футболиста сборной Украины – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.
🚨 Ajax are pushing to appoint Michel as favorite candidate as new manager this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
Despite reports on Arne Slot, Michel seen as a priority — but Ajax have a three men shortlist in case of issues.
Michel could leave Girona, already exploring potential alternatives. pic.twitter.com/JfNEnfLmcM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
