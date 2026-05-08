Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер похвалил Шахтер после вылета из Лиги конференций
Лига конференций
08 мая 2026, 09:53 |
836
1

Украинский тренер похвалил Шахтер после вылета из Лиги конференций

Олег Федорчук похвалил донецкий Шахтер за выступления в нынешнем сезоне Лиги конференций

08 мая 2026, 09:53 |
836
1 Comments
Украинский тренер похвалил Шахтер после вылета из Лиги конференций
ФК Шахтер Донецк

Известный украинский эксперт Олег Федорчук похвалил донецкий Шахтер за выступления в нынешнем сезоне Лиги конференций, заявив, что этот результат можно записать в активе украинского футбола.

– По пятибалльной системе, насколько «Шахтер» наиграл в Лиге конференций?

– В нынешнем евросезоне «Шахтер» по эффективности своих выступлений тянет на сенсацию. Эта молодая команда с большими проблемами в обороне смогла попасть в четверку лучших в Лиге конференций. Без сомнений, этот результат можно записать в актив не только команде Арды Турана, но и всему украинскому футболу, – сказал Олег.

Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Кристалл Пелас». В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».

По теме:
Леоненко разнес Шахтер после поражения от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Украинцы забили 60-й мяч англичанам в еврокубках
36 голов в евросезоне. Шахтер установил очередной клубный рекорд
Олег Федорчук Шахтер Донецк Кристал Пэлас Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: Meta.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Хоккей | 07 мая 2026, 19:32 111
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану

Соперник был сильнее в серии буллитов

Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Футбол | 08 мая 2026, 07:37 4
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение

Вратарь может перейти в «Интер»

В Европе открестились от футболиста Шахтера
Футбол | 08.05.2026, 09:02
В Европе открестились от футболиста Шахтера
В Европе открестились от футболиста Шахтера
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08.05.2026, 07:52
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Футбол | 08.05.2026, 03:22
Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
за таке вкрадене ахметоавим бабло повинні в цій вонючій європі все виграть а вонючий пфл де ціна кротів в три рази більше ніж вся пфл одна яхта ахметки скільки коштує в
Ответить
0
Популярные новости
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 18
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем