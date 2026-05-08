Украинский тренер похвалил Шахтер после вылета из Лиги конференций

Известный украинский эксперт Олег Федорчук похвалил донецкий Шахтер за выступления в нынешнем сезоне Лиги конференций, заявив, что этот результат можно записать в активе украинского футбола.

– По пятибалльной системе, насколько «Шахтер» наиграл в Лиге конференций?

– В нынешнем евросезоне «Шахтер» по эффективности своих выступлений тянет на сенсацию. Эта молодая команда с большими проблемами в обороне смогла попасть в четверку лучших в Лиге конференций. Без сомнений, этот результат можно записать в актив не только команде Арды Турана, но и всему украинскому футболу, – сказал Олег.

Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Кристалл Пелас». В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».