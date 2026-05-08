  4. Шахтер выступил с заявлением после вылета из Лиги конференций
08 мая 2026, 08:09
«Горняки» провели успешный сезон

ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер минимально уступил Кристал Пелас (1:2) в ответном матче в полуфинале Лиги конференций, покинув розыгрыш турнира по итогам двух матчей (2:5).

«Команда, спасибо за этот невероятно насыщенный евросезон! 20 матчей, десятки тысяч километров путешествий, победы, неудачи, яркие голы, Лига Европы, Лига конференций и ПОЛУФИНАЛ!

Спасибо нашим болельщикам за горячую поддержку! Всегда вместе! Гордые представлять Украину», – говорится в сообщении.

Донецкий Шахтер вылетел из Лиги конференций, проиграв Кристал Пелас. В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским Райо Вальекано.

Шахтер Донецк Кристал Пэлас Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
