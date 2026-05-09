Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон

Донецкий «Шахтер» не планирует расставаться с главным тренером, турецким специалистом Ардой Тураном.

Как отмечает ТаТоТаке, несмотря на слухи о возможном переходе в «Галатасарай», ни донецкий клуб, ни сам Туран не планируют расставаться этим летом и продолжат работу в следующем сезоне.

Арда Туран возглавил «Шахтер» в 2025 году, за это время он вывел команду в лидеры УПЛ и в полуфинал Лиги конференций УЕФА.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил выступление Лассины Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).