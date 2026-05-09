Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
09 мая 2026, 23:42
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон

Туран останется в Украине

ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» не планирует расставаться с главным тренером, турецким специалистом Ардой Тураном.

Как отмечает ТаТоТаке, несмотря на слухи о возможном переходе в «Галатасарай», ни донецкий клуб, ни сам Туран не планируют расставаться этим летом и продолжат работу в следующем сезоне.

Арда Туран возглавил «Шахтер» в 2025 году, за это время он вывел команду в лидеры УПЛ и в полуфинал Лиги конференций УЕФА.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил выступление Лассины Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).

Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 3
рішення ухвалено! Олійченка виганяють із спірт.юа за тупорилі матеріали! 
співак із татотакого раніше в першому куплеті проспівав про розставання з тренером,
а зараз проспівав другий - то все брехня, тренер залишається.
Це добре, але головне щоб хороші підсилення були під ЛЧ
