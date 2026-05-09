Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Туран останется в Украине
Донецкий «Шахтер» не планирует расставаться с главным тренером, турецким специалистом Ардой Тураном.
Как отмечает ТаТоТаке, несмотря на слухи о возможном переходе в «Галатасарай», ни донецкий клуб, ни сам Туран не планируют расставаться этим летом и продолжат работу в следующем сезоне.
Арда Туран возглавил «Шахтер» в 2025 году, за это время он вывел команду в лидеры УПЛ и в полуфинал Лиги конференций УЕФА.
Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил выступление Лассины Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).
а зараз проспівав другий - то все брехня, тренер залишається.