Лидер Шахтера обратился к фанатам после вылета из Лиги конференций

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык обратился к фанатам после вылета «горняков» из Лиги конференций от «Кристал Пелас» на стадии полуфинала нынешнего розыгрыша турнира.

– В течение этого еврокубкового сезона во всех уголках мира «Шахтер» поддерживали болельщики, находили возможность и время, чтобы болеть вживую за команду. Что бы ты хотел им сказать?

– Только слова благодарности! Благодарю каждого, кто приходил на стадион, верил и болел за нас. Мы отдавали все силы, к сожалению, не прошли в финал, однако на матчах ощущалась ваша поддержка. Благодарю каждого и низкий поклон, – сказал Дмитрий.

Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Кристал Пелас». В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».