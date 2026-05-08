Экс-игрок сборной Украины: «Мне понравился этот игрок Шахтера»
Сергей Ковалев отметил гол Эгиналду в ворота Кристал Пелас
Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Ковалев отметил гол Эгиналду в ворота «Кристал Пелас» (1:2), который не позволил «горнякам» квалифицироваться в финал Лиги конференций по итогам двух матчей (2:5).
– Кого бы вы в составе «Шахтера» отметили со знаком «плюс» и «минус»?
– Не было того, кто выделялся, но мне понравился Эгиналду хотя бы за его классный гол. А что касается негативных моментов, то снова подвела оборона в целом.
В таких поединках все решают микроэпизоды. Где-то недосмотрел, не добежал, проиграл единоборство, все это приводит к пропущенным мячам, – сказал Сергей.
Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв Кристал Пелас. В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».
