Экс-игрок сборной Украины: «Мне понравился этот игрок Шахтера»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Ковалев отметил гол Эгиналду в ворота «Кристал Пелас» (1:2), который не позволил «горнякам» квалифицироваться в финал Лиги конференций по итогам двух матчей (2:5).

– Кого бы вы в составе «Шахтера» отметили со знаком «плюс» и «минус»?

– Не было того, кто выделялся, но мне понравился Эгиналду хотя бы за его классный гол. А что касается негативных моментов, то снова подвела оборона в целом.

В таких поединках все решают микроэпизоды. Где-то недосмотрел, не добежал, проиграл единоборство, все это приводит к пропущенным мячам, – сказал Сергей.

Донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги конференций, проиграв Кристал Пелас. В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским «Райо Вальекано».