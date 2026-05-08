  4. Туран заговорил об уходе из Шахтера на фоне слухов о Галатасарае
08 мая 2026, 07:46 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран отреагировал на слухи, которые сватают его в расположение турецкого Галатасарая.

– Истинны ли разговоры об интересе к вам со стороны «Галатасарая»?

Это то, что мне не совсем комфортно обсуждать, ведь я являюсь воспитанником «Галатасарая» и сейчас у них замечательный тренер – тренер, вошедший в историю. Я и мои близкие всегда поддерживаем его, в наших мыслях никогда не было ничего подобного. Считаю, он – лучший вариант для «Галатасарая».

Со своей стороны, «Шахтер» дал мне эту возможность после работы в «Эюпспоре». Я не тот человек, который думает о деньгах и принимает решение исходя из этого. Никогда в жизни. Сейчас я отдаю себя «Шахтеру» всем сердцем и умом.

Я проявляю уважение к футболке «Шахтера», а также к Ринату Ахметову, Сергею Палкину и Дарио Срне, которые дали мне шанс тренировать эту команду. В профессиональной жизни никогда не знаешь, как все сложится.

Но мы двигаемся вместе, всегда принимаем решение сообща, и я уважаю то, как мы работаем. Я люблю этот клуб, имею большие мечты по поводу его будущего. И если мне дали этот шанс, я никогда в жизни не вернусь спиной, – сказал Туран.

Донецкий Шахтер вылетел из Лиги конференций, проиграв Кристал Пелас. В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским Райо Вальекано.

А где хоть слово про то, что Туран заговорил об уходе? Боже спірт юа ві тупо желтухой стали!
