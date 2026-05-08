Украинец – лучший. Названы оценки игроков за игру Кристал Пэлас – Шахтер

В четверг, 7 мая 2026 года, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между лондонским «Кристал Пэлас» и донецким «Шахтером».

Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1. По сумме двух встреч со счетом 5:2 в финал вышли англичане.

После поединка статистический портал Sofascore обнародовал оценки футболистов «Шахтера» за эту игру.

Лучшим игроком встречи стал вратарь «горняков» Дмитрий Ризнык (8.3), который в этом поединке совершил 4 сейва.

Оценки игроков Шахтера за матч с Кристал Пэлас: