В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
«Горняки» завершили сезон в еврокубках
7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Шахтер» (Украина).
Матч прошел на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Английский клуб победил со счетом 2:1 и по сумме двух матчей (5:2) вышел в финал евротурнира.
Украинская ассоциация футбола отреагировала на вылет донецкой команды из турнира, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.
«Шахтер» завершает выступления в Лиге конференций. Спасибо горнякам за этот путь 🇺🇦», – говорится в сообщении УАФ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Платов может остаться в сборной
Бывший полузащитник сборной Украины уже определил итоговые места для некоторых команд