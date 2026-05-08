В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Шахтер» (Украина).

Матч прошел на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Английский клуб победил со счетом 2:1 и по сумме двух матчей (5:2) вышел в финал евротурнира.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на вылет донецкой команды из турнира, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

«Шахтер» завершает выступления в Лиге конференций. Спасибо горнякам за этот путь 🇺🇦», – говорится в сообщении УАФ.