Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Лига конференций
08 мая 2026, 00:08 |
905
5

В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» завершили сезон в еврокубках

08 мая 2026, 00:08 |
905
5 Comments
В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
ФК Шахтер

7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Шахтер» (Украина).

Матч прошел на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Английский клуб победил со счетом 2:1 и по сумме двух матчей (5:2) вышел в финал евротурнира.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на вылет донецкой команды из турнира, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

«Шахтер» завершает выступления в Лиге конференций. Спасибо горнякам за этот путь 🇺🇦», – говорится в сообщении УАФ.

По теме:
В УЕФА выступили с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций
Сыграет не с Шахтером. Страсбург и Райо определили финалиста ЛК
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07 мая 2026, 07:03 8
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ

Платов может остаться в сборной

«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 07 мая 2026, 17:53 19
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины уже определил итоговые места для некоторых команд

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Футбол | 07.05.2026, 22:26
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Який позор, 15-та команда АПЛ. Про яку Лігу чемпіонів можна думати?
Ответить
+2
уаф! Дайте їм сільодки нюхнюти..бажано монзулихи, як дякую. Вони будуть раді.
Ответить
+1
Заява гідна допису безОлійченка...
Ответить
+1
Неймовірні Шахтарі!!!
Ответить
-1
Дійсно молодці! Вдалий сезон! Багато очків принесли у таблицю коефіцієнтів, заробили собі рейтинг і грошей взяли. Бравооо 😌
Ответить
-1
Популярные новости
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 101
Хоккей
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
07.05.2026, 07:55 10
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем