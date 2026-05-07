Лига конференций07 мая 2026, 23:23 | Обновлено 08 мая 2026, 00:32
ВИДЕО. Снова -3. Кристал Пэлас забил второй гол Шахтеру
Забитым мячом на 52-й минуте отметился Исмаила Сарр
Ответный матч между «Кристал Пэлас» и «Шахтером» в полуфинале Лиги конференций проходит 7 мая в Лондоне.
На 52-й минуте вингер лондонцев Исмаила Сарр установил счет матча 2:1, а по сумме двух встреч «горняки» проигрывают с разницей в 3 гола.
Сенегалец удачно замкнул прострел своего партнера по команде.
Просто для понимания уровня УПЛ. Команда ,которая была в шаге от вылета из АПЛ уверенно выигрывает у Шахтера.
