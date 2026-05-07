  ВИДЕО. Снова -3. Кристал Пэлас забил второй гол Шахтеру
Лига конференций
07 мая 2026, 23:23 | Обновлено 08 мая 2026, 00:32
Забитым мячом на 52-й минуте отметился Исмаила Сарр

Getty Images/Global Images Ukraine

Ответный матч между «Кристал Пэлас» и «Шахтером» в полуфинале Лиги конференций проходит 7 мая в Лондоне.

На 52-й минуте вингер лондонцев Исмаила Сарр установил счет матча 2:1, а по сумме двух встреч «горняки» проигрывают с разницей в 3 гола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сенегалец удачно замкнул прострел своего партнера по команде.

Просто для понимания уровня УПЛ. Команда ,которая была в шаге от вылета из АПЛ уверенно выигрывает у Шахтера.
