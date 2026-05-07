Экс-звезда Ромы советует Гасперини срочно уходить в другой клуб

Бывший игрок «Ромы», «Милана», «Сампдории» и «Реала» Антонио Кассано советует наставнику «волков» Джану Пьеро Гасперини срочно менять команду.

«Раньери нес полную чушь. Зная атмосферу в «Роме», если в следующем сезоне дела пойдут плохо, все ополчатся на Гасперини, и все изменится. Фридкины должны дать ему достойный состав. В эти годы «Рома» никогда не поднималась выше пятого места, и если они попытаются построить команду вокруг Паулу Дибалы, то ничего не добьются».

«Как только возникнут проблемы, болельщики скажут, что Раньери был прав. Я бы посоветовал Гасперини уйти. Если он выставит себя на трансферный рынок, сможет перейти в «Милан». Он провел восемь исключительных месяцев, работая с действительно слабым составом».

Ранее советник «Ромы» Клаудио Раньери заявил, что Гасперини был не первым выбором на пост главного тренера. 74-летний специалист был вынужден уйти из-за конфликта с наставником.