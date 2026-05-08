08 мая 2026, 00:04 | Обновлено 08 мая 2026, 01:15
ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал диагноз Вальверде после драки с Тчуамени

У Федерико черепно-мозговая травма

ФК Реал Мадрид. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму в результате удара во время драки со своим партнером по команде, французским опорным полузащитником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает официальный сайт королевского клуба.

Отмечается, что 27-летний футболист находится дома в удовлетворительном состоянии и будет отсутствовать в течение 10-14 дней, как указано в медицинских протоколах для этого диагноза.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Отдохнет перед ЧМ
Це ж наскільки сильно мав його ударити Тчуамені, і тоді питання що робили в цей момент інші гравці?
