ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал диагноз Вальверде после драки с Тчуамени

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму в результате удара во время драки со своим партнером по команде, французским опорным полузащитником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает официальный сайт королевского клуба.

Отмечается, что 27-летний футболист находится дома в удовлетворительном состоянии и будет отсутствовать в течение 10-14 дней, как указано в медицинских протоколах для этого диагноза.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.