ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал диагноз Вальверде после драки с Тчуамени
У Федерико черепно-мозговая травма
Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму в результате удара во время драки со своим партнером по команде, французским опорным полузащитником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает официальный сайт королевского клуба.
Отмечается, что 27-летний футболист находится дома в удовлетворительном состоянии и будет отсутствовать в течение 10-14 дней, как указано в медицинских протоколах для этого диагноза.
В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
