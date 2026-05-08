Евгений КУШНИР: «Увольнение Баранова? Это точно было непростое решение»

Генеральный директор «Кудровки» Василий Баранов дал обширное интервью клубной пресс-службе, в котором, в частности, рассказал об увольнении главного тренера команды Василия Баранова.

– Почему «Кудровка» приняла решение сменить главного тренера именно сейчас?

– Мы действительно благодарны Василию Баранову за его работу и вклад в развитие клуба. Но в определенный момент мы поняли, что команде нужен новый импульс и новая эмоция перед решающей частью сезона. Чтобы полностью понять, почему это решение было принято именно сейчас, нужно находиться внутри коллектива, команды и клуба и видеть весь контекст того, что происходило в последнее время. Для кого-то это решение стало неожиданным, особенно для тех болельщиков, которые привыкли видеть Василия Анатольевича у руля команды.

Кто-то может не согласиться с этим решением, кто-то – наоборот, поддержит его. Но футбол – это всегда решения и ответственность. Сейчас все мы – клуб, футболисты и новый тренерский штаб – должны сделать правильные выводы, объединиться и найти решение для выполнения поставленных задач.

– Насколько тяжелым было решение расстаться с Василием Барановым?

– Это точно было очень непростое решение. Василий Баранов – человек, внесший весомый вклад в развитие клуба. Вместе с ним мы прошли путь от Первой лиги до УПЛ. Его вклад в становление команды и клуба действительно очень велик. Была проделана качественная работа по формированию коллектива, и долгое время мы видели целостную команду, которая симпатично выглядела в игровом плане. Если подводить итоги всего нашего совместного пути – мы довольны его работой.

Но в футболе рано или поздно любой этап заканчивается. Наше сотрудничество также подошло к концу. Мы поблагодарили друг друга и расстались с уважением. Я уверен, что клуб многое дал Василию Анатольевичу, так же как и он дал очень много клубу. И тот фундамент, который был заложен за время его работы, должен помочь нам развиваться дальше.

– Что можете сказать о его работе в клубе?

– Вместе мы переживали и яркие победы, и сложные моменты, вместе росли и развивались. Это был общий путь команды и клуба. Сейчас было бы неправильно публично обсуждать какие-то внутренние моменты или недостатки, которые могли возникать в последнее время. У каждого может быть свое мнение и свое видение – и это нормально. Но мы с уважением относимся друг к другу, поэтому определенные вещи должны оставаться внутри клуба. Мы расстались с взаимным уважением, и каждый дальше идет своим путем.

– В этом сезоне у команды была большая ротация состава. Насколько это повлияло на результаты?

– К ротации можно относиться по-разному. С одной стороны, это хорошо, потому что у всех футболистов есть мотивация и шанс проявить себя, это влияет на конкуренцию и тренировочный процесс. С другой стороны, из-за постоянных изменений могут теряться взаимосвязи и сыгранность. Но все зависит от контекста – когда именно и при каких условиях происходит ротация. В определенных моментах она была оправданной, в определенных – возможно, нет. Это было видение главного тренера, его стиль и идеология работы. Во многих матчах это давало результат, где-то – не срабатывало. Но в работу тренера никто не вмешивался, было полное доверие.

– Насколько сложно сейчас формировать костяк команды?

– Если вспомнить еще времена Первой лиги, у нас был сформирован костяк команды – лидеры, футболисты, которые тянули за собой коллектив и вокруг которых команда росла. Это частично было заметно и в первом круге УПЛ. Но в последнее время из-за результатов и изменений в составе этот костяк в определенной степени размылся. Сейчас одной из главных задач является снова найти этих лидеров, сформировать стабильный коллектив и людей, вокруг которых будет строиться команда. Я надеюсь, что новый тренерский штаб сможет это сделать в короткие сроки.

– Как в клубе оценивают адаптацию и игру легионеров?

– Все очень индивидуально. Есть футболисты, которые быстро адаптировались и уже стабильно получают игровую практику. Кому-то сложнее из-за возраста или из-за первого опыта в европейском футболе. Здесь нужно время и правильная коммуникация. Это иностранцы, другой язык, другая культура, и это также влияет на адаптацию. Мы уже видим, что коммуникация улучшается, ведь весь тренерский штаб общается на английском языке, а некоторые – на испанском. Уже в первые дни работы мы наблюдаем положительную динамику в общении с иностранными футболистами и надеемся, что легионеры еще больше помогут команде.

– Почему выбор пал именно на Александра Протченко?

– Потому что это человек, который очень хорошо знает клуб еще с любительских времен. Вместе с «Кудривкой» он прошел путь через Вторую лигу, Первую лигу и УПЛ. Даже когда Александр проходил службу в рядах ВСУ, он дистанционно помогал клубу в качестве аналитика. После возвращения работал техническим директором, а в последнее время возглавлял команду U-19. Мы хорошо знаем его человеческие качества, характер и футбольное видение. Это перспективный и квалифицированный специалист. Да, для кого-то он может быть тренером без громкого имени или опыта на уровне УПЛ, но каждый великий тренер когда-то делал свой первый шаг.

Когда мы в свое время назначали Василия Баранова в команду, которая ставила задачу выйти в УПЛ, нам также многие говорили, что это рискованный выбор, потому что он не работал на взрослом уровне. Это было решение в середине сезона, и тогда также было много критики и скепсиса. Но именно Василий Баранов в тот момент оказался правильным выбором. Сейчас все смотрят на его работу уже совсем по-другому.

Мало кто знает, сколько тогда тренеров хотели возглавить клуб, искали возможности через агентов или знакомства попасть в «Кудривку». Именно поэтому людям, которые не находятся внутри процесса, иногда трудно понять причины и мотивы тех или иных решений. И именно в такой непростой момент человек, который хорошо знает клуб изнутри, мог взять на себя эту ответственность. А время покажет, как Александр воспользуется своим шансом. Мы верим и надеемся, что у него все получится.

– Кто из прежнего тренерского штаба вошел в новый штаб?

– К новому тренерскому штабу присоединились ассистент главного тренера Евгений Задорожный, тренер по физической подготовке Дмитрий Корниенко и аналитик Максим Шевчук. Они продолжат работать с командой.

– Что должно измениться в команде после смены тренера?

– В первую очередь – эмоциональное состояние команды. Также важно вновь сформировать костяк коллектива и наладить внутреннее взаимодействие. Благодаря правильной коммуникации и определенным решениям можно изменить атмосферу и стабилизировать результаты уже сейчас. Но глобальные изменения требуют времени, и мы это прекрасно понимаем. На данный момент главное – сплотить коллектив и помочь команде уверенно дойти до конца сезона.

– Какая сейчас атмосфера внутри коллектива?

– Конечно, после последних результатов эмоциональное состояние не идеальное. Но команда работает, тренируется с хорошим настроением и желанием изменить ситуацию. Все – футболисты, тренеры, руководство – стремятся переломить этот период. Мы понимаем сложность ситуации, но также верим, что вместе сможем пройти этот этап.

– Насколько сложно клубу проводить первый сезон на уровне УПЛ?

– Это большой вызов для любого клуба. Другой уровень конкуренции, другие скорости, другие требования. Но именно благодаря таким вызовам клуб растет. Для нас УПЛ – это возможность закрепиться на высоком уровне, развиваться как в спортивном, так и в организационном и финансовом плане. Главное сейчас – делать правильные шаги, чтобы «Кудривка» становилась стабильнее и продолжала прогрессировать.

– Как руководство реагирует на разговоры о финансовых трудностях клуба?

– В современных реалиях нелегко всем украинским клубам. Есть те, кто обладает финансовой стабильностью и чувствует себя уверенно. Есть те, кому значительно тяжелее, кто не имеет больших финансовых возможностей или стабильности. Но наш клуб продолжает работать, выполнять свои обязательства и двигаться дальше. Да, есть задержки и определенные задолженности, но важно понимать: клуб выполняет свои финансовые обязательства перед футболистами и работниками. Не всегда вовремя, но все получают свои средства, пусть и с определенной задержкой.

Если взять кого-то из игроков, кто с нами еще со времен Второй и Первой лиги, то за весь этот период они получили все свои зарплаты. И сейчас клуб продолжает постепенно закрывать свои финансовые обязательства. Президент клуба Роман Солодаренко делает все возможное для того, чтобы ситуация становилась более стабильной как в финансовом, так и в инфраструктурном плане. Я знаю его много лет и могу сказать, что это человек, который действительно живет футболом и искренне переживает за развитие клуба. Конечно, кому-то легче критиковать, а кто-то, наоборот, видит путь, который клуб прошел за короткое время – от любительского уровня до УПЛ. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые поддерживают команду несмотря на все трудности, даже несмотря на отсутствие стабильной домашней арены. Мы видим, что наше болельщицкое сообщество растет, и это очень важно для «Кудровки».

– Какие задачи стоят перед командой до конца сезона?

– Задача одна – остаться в Премьер-лиге и стабилизироваться как клуб на следующий сезон. Конечно, хотелось бы избежать переходных матчей, и я считаю, что мы можем это сделать, несмотря на сложный календарь. У нас есть качественные футболисты и коллектив, который в решающий момент способен объединиться и показать результат. Мы видели нашу команду в матчах с сильными соперниками, видели качественные игры и хорошие отрезки сезона. Поэтому нельзя сказать, что мы – команда без характера или без перспектив.

Я верю в наших футболистов, в тренерский штаб и во весь коллектив. У каждого сейчас есть свои амбиции и мотивация — кто-то, кто впервые сыграл в Премьер-лиге, хочет закрепиться на этом уровне, кто-то стремится прогрессировать дальше, а кто-то — получить шанс перейти в более сильный клуб. Арендованные игроки имеют возможность вернуться сильнее в свои клубы, молодые футболисты — вырасти как профессионалы. Но сейчас самое важное, чтобы все эти индивидуальные амбиции работали на одну общую цель – результат команды, собственное развитие и развитие клуба. Мы будем двигаться вперед, несмотря на любые трудности, и делать все для того, чтобы удивлять своим развитием и результатами украинское футбольное сообщество и наших болельщиков.