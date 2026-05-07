ВИДЕО. Роналду в важном матче забил 971-й гол в профи-футболе

Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
07.05.2026 21:00 – FT 2 : 4
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
07 мая 2026, 22:43 | Обновлено 07 мая 2026, 23:09
Португалец отличился за Аль-Наср на 75-й минуте матча против Аль-Шабаб

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард Криштиану Роналду забил 971 гол в профессиональной карьере.

Он отличился в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср на выезде играет против Аль-Шабаб.

Роналду забил на 75-й минуте после передачи Садио Мане и сделал счёт 3:1 в пользу Аль-Насра.

Для 41-летнего португальца этот гол стал 971-м в профессиональной карьере и приближается к невероятной отметке в 1000 мячей.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (77), Аль-Ахли (69), Аль-Кадисия (68).

Чемпионат Саудовской Аравии. 33-й тур. 7 мая 2026

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:3 (идет второй тайм)

Голы: Карраско, 30, Аль-Болеахи, 80 – Жоау Феликс, 3, 10, Роналду, 75

Видео гола Роналду

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Али Аль-Булайхи (Аль-Шабаб Эр-Рияд), асcист Хаммам аль Хаммами.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Абдулрахман Гариб.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
Хет-трик Жоау Феликса. 971-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству
Може нарешті виграє саудівську лігу
