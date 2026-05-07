ВИДЕО. Роналду в важном матче забил 971-й гол в профи-футболе

Португальский форвард Криштиану Роналду забил 971 гол в профессиональной карьере.

Он отличился в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср на выезде играет против Аль-Шабаб.

Роналду забил на 75-й минуте после передачи Садио Мане и сделал счёт 3:1 в пользу Аль-Насра.

Для 41-летнего португальца этот гол стал 971-м в профессиональной карьере и приближается к невероятной отметке в 1000 мячей.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (77), Аль-Ахли (69), Аль-Кадисия (68).

Чемпионат Саудовской Аравии. 33-й тур. 7 мая 2026

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:3 (идет второй тайм)

Голы: Карраско, 30, Аль-Болеахи, 80 – Жоау Феликс, 3, 10, Роналду, 75

