Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:4. Как Роналду забил 971-й мяч. Видео голов, обзор

Вечером 7 мая прошел поединок 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии,

Звездный клуб Аль-Наср на выезде взял верх над Аль-Шабаб со счетом 4:2.

На 45-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду забил 971-й гол в профи-карьере (с передачи Садио Мане).

Хет-трик в матче оформил Жоау Феликс, и эта победа приблизила Аль-Наср к чемпионству.

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур. 7 мая 2026

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:4

Голы: Карраско, 30, Аль-Болеахи, 80 – Жоау Феликс, 3, 10, 90+8 (пен), Роналду, 75

