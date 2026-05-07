  4. Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:4. Как Роналду забил 971-й мяч. Видео голов, обзор
07.05.2026 21:00 – FT 2 : 4
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
07 мая 2026, 23:23 | Обновлено 08 мая 2026, 00:24
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии,

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 7 мая прошел поединок 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии,

Звездный клуб Аль-Наср на выезде взял верх над Аль-Шабаб со счетом 4:2.

На 45-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду забил 971-й гол в профи-карьере (с передачи Садио Мане).

Хет-трик в матче оформил Жоау Феликс, и эта победа приблизила Аль-Наср к чемпионству.

33-й тур. 7 мая 2026

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:4

Голы: Карраско, 30, Аль-Болеахи, 80 – Жоау Феликс, 3, 10, 90+8 (пен), Роналду, 75

Видео голов и обзор

Видео гола Роналду

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Али Аль-Булайхи (Аль-Шабаб Эр-Рияд), асcист Хаммам аль Хаммами.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Абдулрахман Гариб.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
