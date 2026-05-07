Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:4. Как Роналду забил 971-й мяч. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии,
Вечером 7 мая прошел поединок 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии,
Звездный клуб Аль-Наср на выезде взял верх над Аль-Шабаб со счетом 4:2.
На 45-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду забил 971-й гол в профи-карьере (с передачи Садио Мане).
Хет-трик в матче оформил Жоау Феликс, и эта победа приблизила Аль-Наср к чемпионству.
Чемпионат Саудовской Аравии
33-й тур. 7 мая 2026
Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:4
Голы: Карраско, 30, Аль-Болеахи, 80 – Жоау Феликс, 3, 10, 90+8 (пен), Роналду, 75
Видео голов и обзор
Видео гола Роналду
События матча
