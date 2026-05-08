Колос Ковалевка

В пятницу, 8 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» из Черниговской области и «Колос» из Ковалевки.

Команды сыграют на стадионе «Колос». Стартовый свисток главного арбитра Софии Причины прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Колос» набрал 43 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 22 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

