  4. Рафинья выступил с заявлением по поводу будущего в Барселоне
07 мая 2026, 20:19
Рафинья выступил с заявлением по поводу будущего в Барселоне

Рафинья никуда не хочет уходить

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Звезда «Барселоны» Рафинья резко раскритиковал СМИ и продолжающиеся слухи о трансфере, заявив, что некоторые лица полны решимости заставить его покинуть каталонский клуб. В преддверии важного матча против «Реала» в эти выходные бразильский вингер назвал сообщения о своем будущем полными выдумками.

«С тех пор, как я приехал в «Барселону», с первого дня ходят слухи о том, что я собираюсь покинуть этот клуб. Думаю, людям не очень нравится видеть меня здесь. Особенно прессе… есть один человек, который только лжет».

«Журналист, написавший эту историю (о возможном уходе), уже написал обо мне другую ложь, утверждая, что я встречался с клубом или разговаривал с людьми внутри команды, потому что не был уверен в своем будущем (в «Барселоне»). Этот человек только лжет, каждый раз, когда он публикует новости, их приходится игнорировать. Почти все, что исходит от него, не имеет отношения к делу и не соответствует действительности».

«Честно говоря, для меня приоритетом является победа в лиге, независимо от соперника. Для болельщиков, особенно для тех, кто с нами дольше, победа над нашими главными соперниками – это нечто особенное. Но самое важное для меня – это завоевание титула. А если это произойдет в матче с «Реалом», то это будет еще лучше», – заявил Рафинья.

29-летний бразилец связан контрактом с «Барселоной» до лета 2028 года. В этом сезоне он забил 19 голов и оформил 8 ассистов в 31 матче.

Руслан Полищук Источник: Goal.com
