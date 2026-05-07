Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШЕВЧЕНКО: «У Судакова будет шанс в Бенфике доказать, что он отличный игрок»
07 мая 2026, 19:45
ШЕВЧЕНКО: «У Судакова будет шанс в Бенфике доказать, что он отличный игрок»

Андрей Шевченко уверен: Георгий Судаков не сказал последнего слова в «Бенфике»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Глава УАФ Андрей Шевченко убежден, что после не самого успешного дебютного сезона в «Бенфике» полузащитник Георгий Судаков еще проявит себя в Португалии.

«Для сборной Украины очень важно иметь игроков, представляющих ведущие европейские лиги. «Бенфика» – великий клуб. Конечно, знаете ли, Георгий Судаков, и Анатолий Трубин – для нас очень важные игроки. Но для нас также важно, чтобы они стали важными игроками для «Бенфики».

И, похоже, они очень усердно работают. У Георгия Судакова был более длительный период адаптации, чем у Трубина. Но у него огромный талант. И что еще важнее, он очень хороший парень. Он очень много работает. Я уверен, что у него будет шанс в «Бенфике» доказать, что он отличный игрок», – заявил Шевченко Portugal Football Summit.

В 46 матчах сезона Судаков забил четыре гола и отдал семь результативных передач, но весной главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо усадил украинца в глухой запас.

