Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины
Португалия
07 мая 2026, 10:38 |
«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины

Нуну Фаринья поделился деталями трансферных планов Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальский журналист Нуну Фаринья заявил, что лиссабонская «Бенфика» хочет продать украинского полузащитника Георгия Судакова, чтобы подписать хавбека «Браги» Родриго Саласара.

«Смотрите, информация, которую у нас есть, заключается в том, что уже состоялись переговоры. Я не знаю, давали ли мы эту информацию здесь, на CNN или нет. Уже состоялись переговоры между Руем Коштой и Антониу Салвадором (президенты «Бенфики» и «Браги» соответственно) относительно Саласара.

И одним из условий для заключения соглашения является то, что Руй Кошта уже в начале переговоров сказал, что Бенфика должна сначала решить дело Судакова. То есть Судаков должен покинуть «Бенфику». Поэтому Бенфика уже выразила заинтересованность в подписании Саласара и попросила Салвадора не заключать соглашение с другим клубом.

Но сначала у нас проблема... И ее решением является Судаков. Итак, это тот игрок, которого «Бенфика» определила как освободившего место в составе для Саласара. И дело не только в позиции на поле, но и в финансовом вопросе.

Очевидно, «Бенфика» ожидает вернуть часть, я не знаю как, но в любом случае она ожидает вернуть значительную часть инвестиций, сделанных в Судакова. Он стоил 27 миллионов евро, это с платой за аренду и обязательным выкупом. Затем еще есть 5 миллионов бонусов за достигнутые цели. И я не знаю, были ли они уже достигнуты или нет.

Теперь посмотрим, сможет ли «Бенфика» продать Судакова – потерявшего место в составе игрока, который в последние месяцы практически не играл, а когда играл, то ничем не выделялся. Он не сделал ничего, что могло бы разжечь чей-то аппетит и сделать большие инвестиции в него.

Я думаю, что у него есть качество, но в любом случае, здесь, по моему мнению, важна информация, что Руй Кошта разговаривал с Салвадором и сказал, что сначала он попытается решить, вероятно, срочно, дело Судакова, а затем, они встретятся с Салвадором, чтобы увидеть, возможно ли это соглашение», – заявил Фаринья.

Ранее Судакова предупредили о серьезных проблемах.

Антон Романенко Источник: Maisfutebol
тобто Руй Кошта хоче продати непотрібне і купити шось потрібне,
але за оте "непотрібне" треба ще заплатити шоб продати.
Цирк на дроті...)
