«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины

Португальский журналист Нуну Фаринья заявил, что лиссабонская «Бенфика» хочет продать украинского полузащитника Георгия Судакова, чтобы подписать хавбека «Браги» Родриго Саласара.

«Смотрите, информация, которую у нас есть, заключается в том, что уже состоялись переговоры. Я не знаю, давали ли мы эту информацию здесь, на CNN или нет. Уже состоялись переговоры между Руем Коштой и Антониу Салвадором (президенты «Бенфики» и «Браги» соответственно) относительно Саласара.

И одним из условий для заключения соглашения является то, что Руй Кошта уже в начале переговоров сказал, что Бенфика должна сначала решить дело Судакова. То есть Судаков должен покинуть «Бенфику». Поэтому Бенфика уже выразила заинтересованность в подписании Саласара и попросила Салвадора не заключать соглашение с другим клубом.

Но сначала у нас проблема... И ее решением является Судаков. Итак, это тот игрок, которого «Бенфика» определила как освободившего место в составе для Саласара. И дело не только в позиции на поле, но и в финансовом вопросе.

Очевидно, «Бенфика» ожидает вернуть часть, я не знаю как, но в любом случае она ожидает вернуть значительную часть инвестиций, сделанных в Судакова. Он стоил 27 миллионов евро, это с платой за аренду и обязательным выкупом. Затем еще есть 5 миллионов бонусов за достигнутые цели. И я не знаю, были ли они уже достигнуты или нет.

Теперь посмотрим, сможет ли «Бенфика» продать Судакова – потерявшего место в составе игрока, который в последние месяцы практически не играл, а когда играл, то ничем не выделялся. Он не сделал ничего, что могло бы разжечь чей-то аппетит и сделать большие инвестиции в него.

Я думаю, что у него есть качество, но в любом случае, здесь, по моему мнению, важна информация, что Руй Кошта разговаривал с Салвадором и сказал, что сначала он попытается решить, вероятно, срочно, дело Судакова, а затем, они встретятся с Салвадором, чтобы увидеть, возможно ли это соглашение», – заявил Фаринья.

Ранее Судакова предупредили о серьезных проблемах.