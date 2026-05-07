Циципас проиграл стартовый поединок на Мастерсе в Риме
Стефанос уступил Томашу Махачу в двух сетах в матче 1/64 финала
Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 41) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.
Циципас проиграл поединок 1/64 финала представителю Чехии Томашу Махачу (ATP 41) в двух сетах за 1 час и 38 минут – 4:6, 6:7 (4:7).
Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу чеха.
Это вторая победа Томаша над Стефаносом в этом году. Махач обыграл Циципаса на Открытом чемпионате Австралии во втором круге.
В 1/32 финала Махач сыграет с нейтралом Даниилом Медведевым.
ATP 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала
Стефанос Циципас – Томаш Махач – 4:6, 6:7 (4:7)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец – о Криштиану Роналду
Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану