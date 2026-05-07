Циципас проиграл стартовый поединок на Мастерсе в Риме

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 41) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Циципас проиграл поединок 1/64 финала представителю Чехии Томашу Махачу (ATP 41) в двух сетах за 1 час и 38 минут – 4:6, 6:7 (4:7).

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу чеха.

Это вторая победа Томаша над Стефаносом в этом году. Махач обыграл Циципаса на Открытом чемпионате Австралии во втором круге.

В 1/32 финала Махач сыграет с нейтралом Даниилом Медведевым.

