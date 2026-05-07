  4. Циципас проиграл стартовый поединок на Мастерсе в Риме
07 мая 2026, 19:16 | Обновлено 07 мая 2026, 19:25
Циципас проиграл стартовый поединок на Мастерсе в Риме

Стефанос уступил Томашу Махачу в двух сетах в матче 1/64 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 41) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Циципас проиграл поединок 1/64 финала представителю Чехии Томашу Махачу (ATP 41) в двух сетах за 1 час и 38 минут – 4:6, 6:7 (4:7).

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу чеха.

Это вторая победа Томаша над Стефаносом в этом году. Махач обыграл Циципаса на Открытом чемпионате Австралии во втором круге.

В 1/32 финала Махач сыграет с нейтралом Даниилом Медведевым.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала

Стефанос Циципас – Томаш Махач – 4:6, 6:7 (4:7)

