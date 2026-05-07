Наполи, Рома, Байер и Манчестер Юнайтед нацелились на защитника Шахтера

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может покинуть Украинскую Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из топовых чемпионатов – итальянские «Рома» и «Наполи», немецкий «Байер» и английский «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна планирует отправиться в Лондон в ближайшее время, чтобы ускорить процесс переговоров с представителем Украинской Премьер-лиги.

Донецкий клуб готов рассмотреть предложения о переходе бразильца – «горняки» требуют 20-25 миллионов евро за полноценный трансфер легионера, который присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года.

В нынешнем сезоне Тобиас провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2029 года.