Наполи, Рома, Байер и Манчестер Юнайтед нацелились на защитника Шахтера
Винисиус Тобиас заинтересовал команды из Английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и Бундеслиги
Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может покинуть Украинскую Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из топовых чемпионатов – итальянские «Рома» и «Наполи», немецкий «Байер» и английский «Манчестер Юнайтед».
Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна планирует отправиться в Лондон в ближайшее время, чтобы ускорить процесс переговоров с представителем Украинской Премьер-лиги.
Донецкий клуб готов рассмотреть предложения о переходе бразильца – «горняки» требуют 20-25 миллионов евро за полноценный трансфер легионера, который присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года.
В нынешнем сезоне Тобиас провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2029 года.
🚨🆕 #Napoli 🇧🇷— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 7, 2026
Napoli strongly interested in Shakhtar’s Brazilian RB Vinícius Tobías.
👀 Interest → Napoli, Manchester United, Roma and Bayer Leverkusen.
📑 Situation → Giovanni Manna may travel to London to accelerate talks.
💰 Value → Shakhtar asking €20–25M. pic.twitter.com/19SXckNlww
