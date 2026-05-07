  4. Наполи, Рома, Байер и Манчестер Юнайтед нацелились на защитника Шахтера
07 мая 2026, 20:41
Наполи, Рома, Байер и Манчестер Юнайтед нацелились на защитника Шахтера

Винисиус Тобиас заинтересовал команды из Английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может покинуть Украинскую Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из топовых чемпионатов – итальянские «Рома» и «Наполи», немецкий «Байер» и английский «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна планирует отправиться в Лондон в ближайшее время, чтобы ускорить процесс переговоров с представителем Украинской Премьер-лиги.

Донецкий клуб готов рассмотреть предложения о переходе бразильца – «горняки» требуют 20-25 миллионов евро за полноценный трансфер легионера, который присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года.

В нынешнем сезоне Тобиас провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2029 года.

Николай Тытюк Источник: Экрем Конур
он еще прошлым летом бунтовал и требовал его отпустить. Но его уговорили остаться еще на сезон. Скорее всего не отпустят его и теперь. 20 млн за него вряд ли дадут. А готового правого защитника из Европы дешевле Шахтер не купит. Потому что Конопля уходит а Крупского подписать так и не смогли. Ну а Сыч это не тот уровень. Слухи о Караваеве были не такими уж и беспочвенными.
