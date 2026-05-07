Бразильский тренер признался, что хотел бы возглавить киевское Динамо

Бразильский тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро признался, что в будущем хотел бы возглавить киевское «Динамо» или харьковский «Металлист», в котором играл с 2004 по 2005 год:

«В футболе всегда нужно идти шаг за шагом. Когда-то я был помощником тренера Кучера, которого очень уважаю. Однако если сейчас меня спросят, хочу ли я быть главным тренером «Металлиста» – конечно, я работаю для этого.

Два клуба в Украине, где я хочу работать: первый – «Металлист» Харьков и потом, по возможности, «Динамо» Киев. Конечно, главная задача тренера – это попасть в столь большую команду. Сейчас работаю для этого, получаю опыт», – рассказал Рибейро.

В нынешнем сезоне ЮКСА набрала 33 балла и разместилась на седьмой позиции в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Рибейро на 13 пунктов отстают от четвертого места, позволяющего сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и украинском «Металлисте». Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.