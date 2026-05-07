Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский тренер признался, что хотел бы возглавить киевское Динамо
Украина. Премьер лига
07 мая 2026, 18:01 |
748
1

Бразильский тренер признался, что хотел бы возглавить киевское Динамо

Андерсон Рибейро, который работает с ФК ЮКСА, рассказал о своих целях в чемпионате Украины

07 мая 2026, 18:01 |
748
1 Comments
Бразильский тренер признался, что хотел бы возглавить киевское Динамо
ФК ЮКСА Тарасовка. Андерсон Рибейро

Бразильский тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро признался, что в будущем хотел бы возглавить киевское «Динамо» или харьковский «Металлист», в котором играл с 2004 по 2005 год:

«В футболе всегда нужно идти шаг за шагом. Когда-то я был помощником тренера Кучера, которого очень уважаю. Однако если сейчас меня спросят, хочу ли я быть главным тренером «Металлиста» – конечно, я работаю для этого.

Два клуба в Украине, где я хочу работать: первый – «Металлист» Харьков и потом, по возможности, «Динамо» Киев. Конечно, главная задача тренера – это попасть в столь большую команду. Сейчас работаю для этого, получаю опыт», – рассказал Рибейро.

В нынешнем сезоне ЮКСА набрала 33 балла и разместилась на седьмой позиции в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Рибейро на 13 пунктов отстают от четвертого места, позволяющего сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и украинском «Металлисте». Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.

По теме:
Коуч ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем с Динамо в УПЛ
Клубу Первой лиги разрешили увеличить количество болельщиков на стадионе
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Металлист Харьков Динамо Киев Андерсон Мендес Рибейро
Николай Тытюк Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07 мая 2026, 07:03 6
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ

Платов может остаться в сборной

Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Футбол | 07 мая 2026, 18:11 0
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу

Килиан Мбаппе станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07.05.2026, 00:05
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07.05.2026, 07:32
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 07.05.2026, 12:19
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дивно: бразилець і не хоче в Шахтар? ^^
Ответить
0
Популярные новости
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 12
Футбол
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
06.05.2026, 00:56 1
Хоккей
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 14
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 82
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем