Андерсон РИБЕЙРО: «Моя цель здесь – помочь молодым футболистам»

В поединке 19-го тура Первой лиги ФК ЮКСА на выезде со счетом 0:1 уступил «Черноморцу». Впечатлениями о матче поделился главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

– Сверхэмоциональный поединок вышел в Одессе. Поражение, за которое не стыдно. Как вам этот матч?

– Я очень рад атмосфере, которая была на стадионе. Мы должны пройти через это. Наши молодые футболисты. Это уникальная возможность здесь играть. Они на фазе развития, и было много эмоций. Футбол проявляется голами. Мы создали моменты, мы могли выйти с хорошим результатом. Но это и есть футбол. Надо забивать голы, чтобы выйти с победой в игре. На этот раз нам забили гол, и мы едем с потерей. Но у нас есть время на подготовку. У нас будет игра дома, и мы тренируемся, добавляем, чтобы одержать победу.

– В чем, по вашему мнению, недоработали? Может, где-то по эпизоду с пропущенным голом?

– Нужно в этом еще немного разобраться. Есть много ребят, впервые игравших на таком большом стадионе, под давлением. Это важно, когда у футболиста еще не было в этом опыта в такой игре.

– Момент Парагвая, думаю, он будет долго сниться.

– Да, мы ждали, мы считали, что забьем гол, чтобы выйти с ничьей. У Парагвая был неплохой удар, но вратарь спас. Эмере тоже мог забить гол, но не получилось. Эти очень быстрые атаки нужно завершать. Нужно работать над этим, чтобы в следующем матче забивать. Через тренировки, потому что там мы работаем интенсивно и постоянно подсказываем. Очень трудно заставить соперника ошибиться и сразу воспользоваться этой потерей. Но он еще молод, и ему нужно через это пройти, чтобы в следующих играх принимать правильные решения. Но, как сказал, я помогу. Моя цель здесь – помочь молодым футболистам. Есть еще много игроков, и мы сможем реализовать свои цели.