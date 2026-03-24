Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерсон РИБЕЙРО: «Моя цель здесь – помочь молодым футболистам»
Украина. Первая лига
24 марта 2026, 17:09 | Обновлено 24 марта 2026, 17:10
182
0

Андерсон РИБЕЙРО: «Моя цель здесь – помочь молодым футболистам»

Наставник ФК ЮКСА прокомментировал поражение в матче с «Черноморцем»

ФК ЮКСА. Андерсон Рибейро

В поединке 19-го тура Первой лиги ФК ЮКСА на выезде со счетом 0:1 уступил «Черноморцу». Впечатлениями о матче поделился главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

– Сверхэмоциональный поединок вышел в Одессе. Поражение, за которое не стыдно. Как вам этот матч?

– Я очень рад атмосфере, которая была на стадионе. Мы должны пройти через это. Наши молодые футболисты. Это уникальная возможность здесь играть. Они на фазе развития, и было много эмоций. Футбол проявляется голами. Мы создали моменты, мы могли выйти с хорошим результатом. Но это и есть футбол. Надо забивать голы, чтобы выйти с победой в игре. На этот раз нам забили гол, и мы едем с потерей. Но у нас есть время на подготовку. У нас будет игра дома, и мы тренируемся, добавляем, чтобы одержать победу.

– В чем, по вашему мнению, недоработали? Может, где-то по эпизоду с пропущенным голом?

– Нужно в этом еще немного разобраться. Есть много ребят, впервые игравших на таком большом стадионе, под давлением. Это важно, когда у футболиста еще не было в этом опыта в такой игре.

– Момент Парагвая, думаю, он будет долго сниться.

– Да, мы ждали, мы считали, что забьем гол, чтобы выйти с ничьей. У Парагвая был неплохой удар, но вратарь спас. Эмере тоже мог забить гол, но не получилось. Эти очень быстрые атаки нужно завершать. Нужно работать над этим, чтобы в следующем матче забивать. Через тренировки, потому что там мы работаем интенсивно и постоянно подсказываем. Очень трудно заставить соперника ошибиться и сразу воспользоваться этой потерей. Но он еще молод, и ему нужно через это пройти, чтобы в следующих играх принимать правильные решения. Но, как сказал, я помогу. Моя цель здесь – помочь молодым футболистам. Есть еще много игроков, и мы сможем реализовать свои цели.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса ЮКСА Тарасовка Андерсон Мендес Рибейро
Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23
Бокс
Буткевич: «Мы подписали с ним контракт. Он воспринял скандал как негатив»
Буткевич: «Мы подписали с ним контракт. Он воспринял скандал как негатив»
22.03.2026, 19:27 4
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем