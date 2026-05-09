Рома приняла решение по поводу Довбика. Трансфер за 30–35 млн евро
Римский клуб хочет заменить Довбика на Скамакку
«Рома» работает над усилением атаки на следующий сезон, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини определил главный трансферный приоритет.
По информации итальянских СМИ, римский клуб начал первые переговоры о возможном переходе нападающего Джанлуки Скамакки. Форвард рассматривается как ключевой кандидат для усиления линии атаки уже этим летом.
В «Роме» ожидаются серьезные изменения в нападении: клуб решил продать Артема Довбика, команду покинет и арендованный Эван Фергюсон.
Скамакка, который провел неоднозначный сезон из-за последствий тяжелой травмы, все же сумел отличиться результативностью и остался среди самых ценных нападающих на итальянском рынке. «Аталанта» оценивает игрока примерно в 30–35 миллионов евро и рассматривает возможность продажи этим летом, чтобы реинвестировать средства в нового форварда.
