Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома приняла решение по поводу Довбика. Трансфер за 30–35 млн евро
Италия
09 мая 2026, 08:03 | Обновлено 09 мая 2026, 08:15
1328
0

Рома приняла решение по поводу Довбика. Трансфер за 30–35 млн евро

Римский клуб хочет заменить Довбика на Скамакку

09 мая 2026, 08:03 | Обновлено 09 мая 2026, 08:15
1328
0
Рома приняла решение по поводу Довбика. Трансфер за 30–35 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» работает над усилением атаки на следующий сезон, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини определил главный трансферный приоритет.

По информации итальянских СМИ, римский клуб начал первые переговоры о возможном переходе нападающего Джанлуки Скамакки. Форвард рассматривается как ключевой кандидат для усиления линии атаки уже этим летом.

В «Роме» ожидаются серьезные изменения в нападении: клуб решил продать Артема Довбика, команду покинет и арендованный Эван Фергюсон.

Скамакка, который провел неоднозначный сезон из-за последствий тяжелой травмы, все же сумел отличиться результативностью и остался среди самых ценных нападающих на итальянском рынке. «Аталанта» оценивает игрока примерно в 30–35 миллионов евро и рассматривает возможность продажи этим летом, чтобы реинвестировать средства в нового форварда.

По теме:
Ливерпуль хочет его. Сафонов вынуждает игрока сборной уйти из ПСЖ
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Эксперт: «Малиновский – невероятный, он идеально подходит Трабзонспору»
Джанлука Скамакка Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Аталанта Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо пожаловался, что ему очень тяжело в клубе
Футбол | 09 мая 2026, 08:32 0
Футболист Динамо пожаловался, что ему очень тяжело в клубе
Футболист Динамо пожаловался, что ему очень тяжело в клубе

Герреро постоянно испытывает давление

Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2026, 09:23 24
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ

В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
Футбол | 09.05.2026, 02:25
ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09.05.2026, 07:25
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Футбол | 08.05.2026, 11:56
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 181
Хоккей
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 69
Хоккей
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем