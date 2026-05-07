Довбик может перейти в команду, которая занимает 16-е место в чемпионате
«Рома» планирует отправить форварда сборной Украины в «Фиорентину» на правах аренды
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб после завершения нынешнего сезона, однако продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщили Leggo и Laviola.
Главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в услугах 28-летнего футболиста, который из-за травмы не выходил на поле с 6 января.
«Волки» намерены отправить украинца в аренду в «Фиорентину» – в обратном направлении отправится итальянский форвард Роберто Пикколи, который проведет один сезон в Риме.
В нынешней кампании Довбик провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт украинского нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
Пикколи присоединился к «Фиорентине» в августе прошлого года из «Кальяри» за 25 млн евро – в составе «фиалок» сыграл 48 поединков, записал на свой счет восемь забитых мячей и два ассиста.
«Фиалки» провалили сезон 2025/26 и занимают 16-е место в турнирной таблице. В прошлой кампании клуб занял шестую позицию, которая позволила пробиться в Лигу конференций.
вже почав думати над заміною пономаренко (якого ігор рахміліч планує продати за 300 лямів в Реал), розглядав варіант з Довбиком
але Артем сказав, що краще грати за аутсайдера Серїі А Фіорентину чим за лідера та гранда чемпіонату України київське динамо, і відмовив(
думаю Довбик ще не раз пожаліє за цей вибір