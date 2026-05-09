ФОТО. Реакция Мбаппе на ссору Тчуамени и Вальверде
Француз не сдержал эмоций
В «Реале» ситуация обостряется не только на футбольном поле, но и внутри команды в конце сезона.
На фоне неудачного года без трофеев в мадридском клубе возник серьезный конфликт между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде. Сообщается, что во время тренировки между игроками произошла стычка, которая переросла в физический конфликт накануне «Эль-Класико».
В испанских СМИ также появилось фото реакции звездного нападающего Килиана Мбаппе на инцидент — форвард, по данным источников, эмоционально отреагировал на ситуацию в раздевалке.
Клуб уже официально отреагировал на происшествие: в «Реале» заявили о начале дисциплинарного разбирательства в отношении обоих футболистов. Ожидается, что к Тчуамени и Вальверде могут быть применены санкции в соответствии с внутренним регламентом команды.
🚨 Kylian Mbappé was hysterically laughing going home after training. @elchiringuitotv pic.twitter.com/tfypReWMCY— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
