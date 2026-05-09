ФОТО. Реакция Мбаппе на ссору Тчуамени и Вальверде

В «Реале» ситуация обостряется не только на футбольном поле, но и внутри команды в конце сезона.

На фоне неудачного года без трофеев в мадридском клубе возник серьезный конфликт между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде. Сообщается, что во время тренировки между игроками произошла стычка, которая переросла в физический конфликт накануне «Эль-Класико».

В испанских СМИ также появилось фото реакции звездного нападающего Килиана Мбаппе на инцидент — форвард, по данным источников, эмоционально отреагировал на ситуацию в раздевалке.

Клуб уже официально отреагировал на происшествие: в «Реале» заявили о начале дисциплинарного разбирательства в отношении обоих футболистов. Ожидается, что к Тчуамени и Вальверде могут быть применены санкции в соответствии с внутренним регламентом команды.