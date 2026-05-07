Один клуб может повлиять на это решение. Де Хеа определился с будущим
Испанец хочет завершить карьеру в «Фиорентине»
Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа намерен завершить карьеру в клубе из Флоренции.
Идея испанского голкипера заключается в том, чтобы выполнить свой контракт с «Фиорентиной» и, по возможности, завершить карьеру в клубе.
После завершения этого сезона у вратаря останется еще два года контракта с «Фиорентиной» – до лета 2028 года, и он хочет отработать его до конца, когда ему будет почти 38 лет.
По последним данным, есть только один клуб, который мог бы заставить его усомниться – это «Манчестер Юнайтед», команда, с которой Де Хеа неразрывно связан, так как провел там 12 лет, с 2011 по 2023 год. Однако на данный момент никаких слухов в этом направлении нет, и будущее игрока, за исключением неожиданных поворотов, будет оставаться связанным с «Фиорентиной».
В футболке «фиалок» Де Хеа за два сезона провел в общей сложности 86 матчей, а с приходом Паоло Ваноли на тренерский мостик стал капитаном команды.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» определилась с будущим Ваноли после провального сезона.
