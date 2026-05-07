  Фанаты Арсенала выразили недовольство распределением билетов на финал ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2026, 16:21 | Обновлено 07 мая 2026, 16:22
Фанаты Арсенала выразили недовольство распределением билетов на финал ЛЧ

Хотят больше билетов

Getty Images/Global Images Ukraine

Объединение болельщиков «Арсенала» выразило разочарование из-за распределения билетов на финал Лиги чемпионов 2026 года.

УЕФА выделил финалистам турнира – «Арсеналу» и ПСЖ по 17 200 билетов каждому. Это составляет около 28 процентов от официальной вместимости стадиона «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Также УЕФА сообщил, что 39 тысяч из 61 400 билетов будут доступны непосредственно для болельщиков и широкой продажи.

«Объединение болельщиков «Арсенала» много лет ведет кампанию за то, чтобы УЕФА лучше относился к фанатам клубов-финалистов.

Это тянется еще с фиаско в Баку во время финала Лиги Европы 2019 года. Определенный прогресс был, но в этом году мы разочарованы тем, что клубам выделили всего по 17 тысяч билетов.

Мы также обратились по этому поводу к «Арсеналу», где заявили, что передадут наше недовольство УЕФА. Но это уже не изменит ситуацию в этом году.

УЕФА должен помнить, что именно болельщики поддерживают турнир на протяжении группового этапа и плей-офф, и относиться с большим уважением к нашей роли при организации финала», – говорится в заявлении организации.

Для тех болельщиков, которые не смогут попасть на финал, «Арсенал» подтвердил проведение трансляции матча на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2006 года, когда со счетом 1:2 уступил «Барселоне».

Аресты и травмы. В Париже возник беспорядок после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
ПСЖ – Брест. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Лидер Баварии назвал фаворита Лиги чемпионов после вылета от ПСЖ
Иван Чирко Источник: The Athletic
