07 мая 2026, 14:19 | Обновлено 07 мая 2026, 15:09
Маркевич дал прогноз на ответный матч ЛК Кристал Пэлас – Шахтер

«Шахтер» упустил свой шанс в Кракове

Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как завершится полуфинальный ответный матч Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Шахтер», который состоится сегодня в Лондоне.

«К сожалению, неделю назад «Кристал Пэлас» добился серьезного преимущества в счете в Кракове – 3:1. Конечно, сегодня в Лондоне он будет действовать с позиции силы. В таких обстоятельствах многое будет зависеть от того, удастся ли «горнякам» забить быстрый гол. Тогда интрига сразу бы вернулась. Очень хочется, чтобы именно по такому сценарию разворачивались события в ответном матче.

Хотя я склоняюсь к тому, что родные стены помогут лондонцам выстоять. Будет зафиксирована результативная ничья – 1:1, и подопечные Оливера Гласнера выйдут в следующий раунд. «Шахтер» очень много потерял в Кракове».

Ранее легенда донецкого «Шахтера» Виктор Грачев оценил игру бразильского легионера «горняков» Алиссона.

Шахтар пібіжить відіграватися скоріше що буде повтор тиждневої давнини...
А сказав би що шахта виграє і вийде далі,то виглядав би довбаком,хоча якщо так і станеться то можно стати Великою Вангою,а це не всім дано.Маркевич прагматична людина.Доречі і нічия це маленька краплинка у рейтинг України.Так шо у вечері побачим все самі.
