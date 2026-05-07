Маркевич дал прогноз на ответный матч ЛК Кристал Пэлас – Шахтер

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как завершится полуфинальный ответный матч Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Шахтер», который состоится сегодня в Лондоне.

«К сожалению, неделю назад «Кристал Пэлас» добился серьезного преимущества в счете в Кракове – 3:1. Конечно, сегодня в Лондоне он будет действовать с позиции силы. В таких обстоятельствах многое будет зависеть от того, удастся ли «горнякам» забить быстрый гол. Тогда интрига сразу бы вернулась. Очень хочется, чтобы именно по такому сценарию разворачивались события в ответном матче.

Хотя я склоняюсь к тому, что родные стены помогут лондонцам выстоять. Будет зафиксирована результативная ничья – 1:1, и подопечные Оливера Гласнера выйдут в следующий раунд. «Шахтер» очень много потерял в Кракове».

