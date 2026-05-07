Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев расхвалил бразильского легионера «горняков» Алиссона, заявив, что донецкий клуб может солидно заработать на трансфере бразильца.

– Кого считаете самой большой звездой среди нынешних бразильцев Шахтера?

– Алисон Сантана сейчас выглядит невероятно. Он делает разницу в поле. За него я радуюсь больше всего. Это просто суперфутболист! Звезда Шахтера, которая в будущем будет стоить безумных денег.

Когда я впервые его увидел, сразу понял: это игрок, при котором меньше сотни даже разговоров быть не может. Сейчас некоторые клубы пытаются торговаться за него, предлагают 20-30 миллионов.

Мне по этому просто смешно! Сезон-два, и его продадут за огромные деньги – 200 миллионов, а то и 300. Без него нынешний Шахтер – это совсем другая команда, – сказал Виктор.

В нынешнем сезоне Алиссон провел 25 матчей за донецкий Шахтер, забив 7 голов и отдав 10 результативных передач во всех турнирах. Контракт бразильца с Шахтером действует до 31 декабря 2029 года.