Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Украина. Премьер лига
07 мая 2026, 12:19 |
225
1

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану

07 мая 2026, 12:19 |
225
1 Comments
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев расхвалил бразильского легионера «горняков» Алиссона, заявив, что донецкий клуб может солидно заработать на трансфере бразильца.

– Кого считаете самой большой звездой среди нынешних бразильцев Шахтера?

– Алисон Сантана сейчас выглядит невероятно. Он делает разницу в поле. За него я радуюсь больше всего. Это просто суперфутболист! Звезда Шахтера, которая в будущем будет стоить безумных денег.

Когда я впервые его увидел, сразу понял: это игрок, при котором меньше сотни даже разговоров быть не может. Сейчас некоторые клубы пытаются торговаться за него, предлагают 20-30 миллионов.

Мне по этому просто смешно! Сезон-два, и его продадут за огромные деньги – 200 миллионов, а то и 300. Без него нынешний Шахтер – это совсем другая команда, – сказал Виктор.

В нынешнем сезоне Алиссон провел 25 матчей за донецкий Шахтер, забив 7 голов и отдав 10 результативных передач во всех турнирах. Контракт бразильца с Шахтером действует до 31 декабря 2029 года.

По теме:
С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК
ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суркис связался с украинским клубом, чтобы оформить переход игрока
Виктор Грачев Алиссон Сантана трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07 мая 2026, 08:28 3
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Ермаков может перейти в житомирский клуб

Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 06 мая 2026, 17:39 20
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас

Авторитетный специалист не верит в итоговую победу украинской команды

Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Футбол | 07.05.2026, 04:29
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Пляжний футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией
Футбол | 07.05.2026, 09:07
Пляжний футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией
Пляжний футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Уже продали нэймовирного Кельвина. И кто его видит?!
Ответить
+1
Популярные новости
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 8
Бокс
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем