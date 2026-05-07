Украина. Премьер лига07 мая 2026, 16:25 | Обновлено 07 мая 2026, 16:45
ВИДЕО. УАФ ответила Металлисту 1925 по пенальти на 90+4 в игре с Полесьем
Риццоли считает, что фола не было
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли ответил на возмущение Металлиста 1925, который требовал пенальти на 90+4 минуты игры с Полесьем (0:1) за игру рукой.
Риццоли считает, что в таком эпизоде пенальти ставить не нужно.
«Видно, что мяч прилетел после рикошета от партнера по команде. Мяч меняет траекторию, что делает это неожиданным для игрока. Рука была в природном положении».
«Это не фол, и рефери правильно решил продолжать игру», сказал Риццоли.
якшо рука футболіста піднята в бік або вверх,
то це не природне положення?