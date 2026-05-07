  4. ВИДЕО. УАФ ответила Металлисту 1925 по пенальти на 90+4 в игре с Полесьем
07 мая 2026, 16:25 | Обновлено 07 мая 2026, 16:45
ВИДЕО. УАФ ответила Металлисту 1925 по пенальти на 90+4 в игре с Полесьем

Риццоли считает, что фола не было

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли ответил на возмущение Металлиста 1925, который требовал пенальти на 90+4 минуты игры с Полесьем (0:1) за игру рукой.

Риццоли считает, что в таком эпизоде пенальти ставить не нужно.

«Видно, что мяч прилетел после рикошета от партнера по команде. Мяч меняет траекторию, что делает это неожиданным для игрока. Рука была в природном положении».

«Это не фол, и рефери правильно решил продолжать игру», сказал Риццоли.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье Никола Риццоли
Иван Зинченко Sport.ua
якісь .обнуті тлумачення про не природні положення руки.
якшо рука футболіста піднята в бік або вверх,
то це не природне положення? 
