ВИДЕО. УАФ ответила Металлисту 1925 по пенальти на 90+4 в игре с Полесьем

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли ответил на возмущение Металлиста 1925, который требовал пенальти на 90+4 минуты игры с Полесьем (0:1) за игру рукой.

Риццоли считает, что в таком эпизоде пенальти ставить не нужно.

«Видно, что мяч прилетел после рикошета от партнера по команде. Мяч меняет траекторию, что делает это неожиданным для игрока. Рука была в природном положении».

«Это не фол, и рефери правильно решил продолжать игру», сказал Риццоли.