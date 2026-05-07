Швайнштайгер выбрал новую звезду Германии после матча Бавария – ПСЖ

Бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер засыпал комплиментами футболиста «Баварии» Александара Павловича после дуэли с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» проиграла первый матч на выезде (4:5), а дома не смогла перебороть соперника – 1:1. В результате мюнхенцы покинули турнир и попрощались с мыслью о требле.

Несмотря на неутешительный счет, Бастиан отметил высокие навыки Павловича, который поразил легенду.

«Конечно, прежде всего нужно назвать Киммиха как лидера сборной Германии. Но я бы очень хотел видеть в этой роли и Павловича. Он отлично прогрессирует в «Баварии» и играет там ключевую роль.

У нашей команды есть игроки мирового уровня. Я думаю прежде всего говорю о Йозуа Киммихе, Джамале Мусиале, Александаре Павловиче и Флориане Вирце», – сказав Швайнштайгер.