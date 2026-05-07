Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швайнштайгер выбрал новую звезду Германии после матча Бавария – ПСЖ
Лига чемпионов
07 мая 2026, 13:46 | Обновлено 07 мая 2026, 13:49
142
0

Швайнштайгер выбрал новую звезду Германии после матча Бавария – ПСЖ

Легендарный полузащитник расхвалил Александра Павловича

07 мая 2026, 13:46 | Обновлено 07 мая 2026, 13:49
142
0
Швайнштайгер выбрал новую звезду Германии после матча Бавария – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бастиан Швайнштайгер

Бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер засыпал комплиментами футболиста «Баварии» Александара Павловича после дуэли с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» проиграла первый матч на выезде (4:5), а дома не смогла перебороть соперника – 1:1. В результате мюнхенцы покинули турнир и попрощались с мыслью о требле.

Несмотря на неутешительный счет, Бастиан отметил высокие навыки Павловича, который поразил легенду.

«Конечно, прежде всего нужно назвать Киммиха как лидера сборной Германии. Но я бы очень хотел видеть в этой роли и Павловича. Он отлично прогрессирует в «Баварии» и играет там ключевую роль.

У нашей команды есть игроки мирового уровня. Я думаю прежде всего говорю о Йозуа Киммихе, Джамале Мусиале, Александаре Павловиче и Флориане Вирце», – сказав Швайнштайгер.

По теме:
В Баварии раскритиковали арбитра матча против ПСЖ: «Так какое правило?»
Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Нойер. Переговоры уже идут
Лидер Баварии объяснил вылет из Лиги чемпионов от ПСЖ: «Лучший сезон»
Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Бастиан Швайнштайгер Александар Павлович
Андрей Витренко Источник: Sport Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК
Футбол | 07 мая 2026, 11:18 3
С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК
С надеждой на камбэк. Объявлен коэффициент на выход Шахтера в финал ЛК

Кристал Пэлас обязан проходить дальше

Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06 мая 2026, 14:05 34
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ

Позиции нашей команды могли быть еще крепче, если бы команда полноценно подготовилась к ЧМ

Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Футбол | 07.05.2026, 04:29
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 10:07
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
05.05.2026, 08:10
Бокс
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 51
Теннис
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 14
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем