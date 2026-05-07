За Кристал Пэлас – предатель Поттеров, роллинг и… лесбиянка мужского пола

SLAVA UKRAINI – этот лозунг на флаге «Кристал Пэлас» мы имели возможность видеть на матчах и киевского «Динамо», и «Шахтера» против «орлов» из Лондона в этом евросезоне. Конечно, такой жест поддержки нашей страны априори влечет наши симпатии к фанатам лондонского клуба. Что ж, попробуем познакомиться с ними поближе.

Знают, чего ищут

В книге Майка Карсона The Manager в разделе, посвященном Рою Ходжсону, приведены такие слова этого известного тренера, немало поработавшего с «Кристал Пэлас»: «Я всегда работал, основываясь на трех очень простых идеях. Фанаты знают, чего ищут. Они понимают, что такое футбол. Они хотят лучшего для своей команды. Кроме того, следует принять как данность то, что только благодаря им футбол сохраняется. Игру на нынешнем уровне поддерживают не сборы от продажи билетов, а присутствие фанатов на играх».

Другой известный британский тренер Нил Уорнок так вспоминает свое второе вхождение в кристалпэласовскую реку: «Одним из лучших моментов в моей жизни стало возвращение в «Кристал Пэлас» из «Куинз Парк Рейнджерс». Я оставил их, когда они увязли в долгах, и ожидал, что встречу осуждение. Но когда я вышел из тоннеля, все до единого встали и начали аплодировать. Я никогда, никогда этого не забуду. Даже когда я говорю об этом сейчас, у меня по телу мурашки бегают. И я просто шел по тоннелю, и никогда не был так взволнован, как в тот момент, а фанаты «Пэлас» были потрясающими. Это был один из лучших моментов в моей жизни».

Итак, кто творит атмосферу на «Селхерст Парк»? В 1980-е «орлов» поддерживала хулиганская группировка Dirty Thirty. Они, вроде бы, и не были лишены доли скепсиса фанатов куда более популярных клубов, однако определенный авторитет в соответствующих кругах имели. Братья Дуги и Эдди Бримсоны в своей книге «Высшая мера», темой которой было исследование фанатских движений Лондона, пишут так: «Болеть за «Кристал Пэлас», должно быть, очень неприятное занятие… Однако, по мнению хулиганов клуба, «Кристал Пэлас» способен собрать приличный моб, когда возникнет необходимость… Мы разговаривали со многими хулиганами по всей стране и с удивлением обнаружили, что они ставят парней «Пэласа» гораздо выше многих известных «фирм». Собственно, сказанное проиллюстрировано рассказом одного из хулиганов «Кристал Пэлас» Тони из Кройдона (это – сердце фан-базы «орлов») о выезде к своим непримиримым врагам – хулиганам «Брайтона» (в том городе, по утверждению собеседника Бримсонов, «полным-полно безработных и алкашей») и жестокое побоище с местными. Но пронизанные хулиганизмом 1980-е отошли в историю, и на авансцену вышли новые поколения поклонников «орлов».

От террасирования к единению

Когда речь идет о заядлых поклонниках «Кристал Пэлас» наших дней, то прежде всего приходит в голову группировка Holmesdale Fanatics, или, как сейчас чаще говорят, HF05. Группа отвечает за вокальную поддержку, а также за визуальный ряд. Эта группировка была основана в декабре 2005 г. (05 в коротком названии – дань именно этой дате) небольшой компанией болельщиков, которые с детства, с 1980-х вместе посещали матчи «орлов», а впоследствии, с 1999 г. стояли в блоке B трибуны Holmesdale Road. Они создали группу в память о том, что они назвали «старыми временами террасирования», и стремились продолжить эти традиции, или, если хотите, задать темп эпохе ренессанса в террасировании. С момента своего основания группа постоянно численно (и вокально!) растет. В 2019 г. Holmesdale Fanatics переместились в блок E, хотя переезду предшествовала забастовка болельщиков из-за беспокойства по поводу ненадлежащей коммуникации со стороны клуба.

В свои первые годы группировка выступала против стадионных правил, введенных после Доклада Тейлора, которые они называли ограничительными. Собственно, речь идет о документе, за развитием которого наблюдал лорд главный судья Англии и Уэльса Питер Мюррей Тейлор (его родители в свое время эмигрировали из Литвы), относительно последствий и причин трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 г. Предварительный отчет был опубликован в августе 1989 г., а окончательный – в январе 1990 г. Его целью было установить причины трагедии и дать рекомендации по условиям безопасности на спортивных мероприятиях в будущем. Доклад Тейлора содержал предложение, согласно которому все главные стадионы должны быть оборудованы только индивидуальными сидячими местами, на каждое из которых есть лишь один билет. Holmesdale Fanatics считали наступление на культуру террасирования безосновательным и ощутимо бьющим по фан-культуре.

В конце 2000-х «Кристал Пэлас» попал под действие банкротства, во время которого Holmesdale Fanatics стали все более заметными, организовывая протесты, привлекшие внимание на национальном и международном уровне. Клуб был спасен от банкротства в 2010 г.

Англия как футбольная нация традиционно не имеет мощной именно ультрас-культуры по сравнению с большей частью континентальной Европы, однако Holmesdale Fanatics часто фигурирует как один из ближайших эквивалентов континентальной ультрас-стилистики в Англии. В частности, такого мнения придерживается известный обозреватель Саймон Стоун. И действительно, есть что-то итальянское в их подходах к поддержке любимой команды.

Во время прошлогоднего Кубка Англии Holmesdale Fanatics привлекли более широкое внимание благодаря своим масштабным выступлениям и мощнейшей голосовой поддержке. Группа организовала сбор средств (вышло накопить более 45 000 фунтов стерлингов), внеся существенный вклад в общую хореографию болельщиков «Пелас» на стадионе «Уэмбли» во время полуфинала и финала. Собственно, обозреватель Independent Уилл Касл назвал это «стандартом тифози». А собеседник журналиста из среды Holmesdale Fanatics Микки Графтон подчеркнул, что группировка не практикует автономности, а – наоборот – исповедует коллективизм и единство всех, кто поддерживает «Пэлас»: «Мы являемся частью более широкой фан-базы». Сама же нашумевшая хореография изображала отца с двумя сыновьями. Они все вместе радовались успеху своих любимцев. Вполне реальные прототипы – Доминик и Натан – уже взрослые мужчины, а их отца не стало в 2017 г. И вот эта картинка на трибунах – напоминание о далеком детстве – вызвала ностальгические слезы у мужчин. Парни были чрезвычайно тронуты, как и их семьи. Собственно, представители Holmesdale Fanatics свою философию описывают так: «Коллективизм болельщиков может детоксицировать игру». Вместе с тем Графтон полагает, что Англия отстает от континентальной Европы с точки зрения организованной фанатской культуры, однако HF05 искренне стремится, чтобы защиту духа английских трибун исповедовали и другие группы. Собственно, фирменный знак Holmesdale Fanatics – не зацикленность на самих себе, а попытка шире смотреть на фан-пространство. И надпись SLAVA UKRAINI на флаге – органична в этом контексте.

Приобщившиеся к «Поттериане»

Есть и немало селебритис, для которых главной футбольной симпатией является «Кристал Пэлас». Преданным фаном «орлов» является актер Тимоти Сполл, известный по ролям в фильмах «Дом, милый дом» и как Питер Петтигрю в киношной «Поттериане». В отличие от своего героя как болельщик Сполл никогда не изменял своей привязанности.

С детства посещал матчи «Пэлас» Билл Уаймен. Он снискал себе славу как бас-гитарист культовой группы Rolling Stones. Сейчас ему без малого 90, но он находит в себе силы для футбольной страсти. В частности, в прошлом году охотно позировал с выигранным его любимцами Кубком Англии. Видимо, Билл отнюдь не прочь и сделать фото с Кубком победителя Лиги конференций.

Комик(есса)-трансгендер Эдди Иззард – человек, который характеризовал себя как «лесбиянка мужского пола». Любовь к «орлам» у этой особы давняя и преданная. В 2012 г. Иззард даже вошел/вошла в правление клуба.

Ну и, конечно, Билл Найи – еще один актер, который приобщился к экранизации Гарри Поттера, сыграв роль министра магии. Кроме того, он известен и по роли в «Пиратах Карибского моря». Он старается не пропускать домашние матчи «орлов» и известен своей поддержкой благотворительной организации Crystal Palace Supporters Children's Charity.

Что ж, «Шахтеру» придется сегодня противостоять не только умелым игрокам красно-синих, но и слаженному и горячему фанатскому громадью «Селхерст Парка». Удачи вам, горняки!

Алексей РЫЖКОВ