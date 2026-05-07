Журналист сообщил, ждать ли возвращения Шовковского в сборную Украины

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский не вернется в сборную Украины после увольнения Сергея Реброва. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) планирует в ближайшее время объявить о назначении нового наставника – им станет итальянский специалист Андреа Мальдера, который уже работал с «сине-желтыми».

По информации источника, несмотря на все слухи и разговоры, УАФ не рассматривает сотрудничество с Шовковским, который с сентября 2018 по декабрь 2021 входил в штаб сборной.

Экс-тренер «Динамо» находится без работы после того, как покинул киевский клуб в ноябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов и поражения от кипрской «Омонии» в Лиге конференций.

Шовковский ранее признавался, что готов сотрудничать с Андреа Мальдерой, если получит такое предложение.