Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный продолжил свою неутешительную серию после второго матча против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

Парижане выстояли на выезде и сыграли вничью с «Баварией» (1:1), что позволило французскому клубу выйти в финал – 6:5 по сумме двух матчей.

Илья провел весь матч в Мюнхене на скамейке запасных, продолжив наблюдать со стороны за игрой на топ-уровне.

Украинец с начала плей-офф Лиги чемпионов ни разу не выходил на поле: Забарный все 90 минут оставался в запасе в матчах против «Монако» в 1/16 финала, против «Челси» в 1/8, а также пропустил поединки с «Ливерпулем» в 1/4 финала.

С такой тенденцией Илья, вероятно, пропустит и финал Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 30 мая в Будапеште (Венгрия).

В этом сезоне украинец принял участие в 33 матчах во всех турнирах, сыграв лишь шесть поединков в Лиге чемпионов.