Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
Илья пропустил все матчи плей-офф в сезоне 2025/26
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный продолжил свою неутешительную серию после второго матча против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.
Парижане выстояли на выезде и сыграли вничью с «Баварией» (1:1), что позволило французскому клубу выйти в финал – 6:5 по сумме двух матчей.
Илья провел весь матч в Мюнхене на скамейке запасных, продолжив наблюдать со стороны за игрой на топ-уровне.
Украинец с начала плей-офф Лиги чемпионов ни разу не выходил на поле: Забарный все 90 минут оставался в запасе в матчах против «Монако» в 1/16 финала, против «Челси» в 1/8, а также пропустил поединки с «Ливерпулем» в 1/4 финала.
С такой тенденцией Илья, вероятно, пропустит и финал Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 30 мая в Будапеште (Венгрия).
В этом сезоне украинец принял участие в 33 матчах во всех турнирах, сыграв лишь шесть поединков в Лиге чемпионов.
5,4 лям євро в рік, + ще якісь преміальні, бо є в запасі.
чистими за рік щонайменше три лями (податок 45%),
контракт до літа 2030.
і мабуть пох.. йому на те, шо тут про нього пишуть.
Мало грає? Зате мінімум травм.
Авт0ри сайту шукають і пишуть різну х..ню про нього
а деякі як собаки - підвивають в коментарях.))