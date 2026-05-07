Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
07 мая 2026, 13:59 | Обновлено 07 мая 2026, 14:56
7

Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов

Илья пропустил все матчи плей-офф в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный продолжил свою неутешительную серию после второго матча против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

Парижане выстояли на выезде и сыграли вничью с «Баварией» (1:1), что позволило французскому клубу выйти в финал – 6:5 по сумме двух матчей.

Илья провел весь матч в Мюнхене на скамейке запасных, продолжив наблюдать со стороны за игрой на топ-уровне.

Украинец с начала плей-офф Лиги чемпионов ни разу не выходил на поле: Забарный все 90 минут оставался в запасе в матчах против «Монако» в 1/16 финала, против «Челси» в 1/8, а также пропустил поединки с «Ливерпулем» в 1/4 финала.

С такой тенденцией Илья, вероятно, пропустит и финал Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 30 мая в Будапеште (Венгрия).

В этом сезоне украинец принял участие в 33 матчах во всех турнирах, сыграв лишь шесть поединков в Лиге чемпионов.

Так а його і НЕ брали під ЛЧ, на жаль лідера стовпа оборони Борнмута забарного брали такі хвалебні оди діфірамби йому співали , насправді забарного взяли у резерв винятково внутрішні турніри Ліга 1 Кубок та Кубок Ліги Франції і максимум якщо пощастить і зорі зійдуться і настрій щось буде відповідний для експериментів, то забарний може вийти на заміну , частково в усьому цьому винен і сам забарний винен він і лжепатріот напиздів брехливої пропаганди що з росіянином та ніколи в житті а якщо ПСЖ не виженуть росіянина то забарний ні ногою туди , ага ще й як ... 🤣
Ілля головне кубок ЛЧ,гра то таке,он Зінченко чемпіон чемпіонам,грати не грав,забити не забивав,а трофеїв повно,треба вміти, Лунько так само робить,майстри,нічого не скажеш.
Українець має чудову статистику в ЛЧ-за нуль зіграних матчів-МІЛЬЙОННА ЗАРПЛАТНЯ!-вчися Андрійко Вітренко...
Усе справедливо! Бо так ганебно, як зіграв цей занадто переоцінений,  а насправді абсолютно посередній футболер у матчах за свою збірну - такого "клієнта" ще треба пошукати!
в інтернеті інфа про зарплату Забарного:
5,4 лям євро в рік, + ще якісь преміальні, бо є в запасі.
чистими за рік щонайменше три лями (податок 45%),
контракт до літа 2030.
і мабуть пох.. йому на те, шо тут про нього пишуть.
Мало грає? Зате мінімум травм.
Авт0ри сайту шукають і пишуть різну х..ню про нього
а деякі як собаки - підвивають в коментарях.))
Не гоніть пургу! Вася Кобін теж банку грів... Але який же гарний експерд з нього вийшов! А Ілля, може, блогером стане. Будуть з жіночкою еротичні пости викладувати. Абона фронт піде...
та пох на статистику Псж виграє фінал разом з Забарним
