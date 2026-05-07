Легенда Шахтера спрогнозировал счет ответного матча против Кристал Пэлас

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев верит в успех «горняков» в ответном матче в полуфинале Лиги конференций против Кристал Пэлас.

– Каков ваш прогноз на матч Кристал Пэлас – Шахтер?

– Мой прогноз оптимистичный: Шахтер выигрывает 2:0 в основное время, а дальше команды будут выяснять отношения в дополнительных таймах, – сказал Грачев.

В первом матче Шахтер проиграл Кристал Пэлас (1:3). Ответный поединок запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.