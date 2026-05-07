Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера спрогнозировал счет ответного матча против Кристал Пэлас
Лига конференций
07 мая 2026, 14:17 | Обновлено 07 мая 2026, 15:02
690
4

Легенда Шахтера спрогнозировал счет ответного матча против Кристал Пэлас

Виктор Грачев верит в успех «горняков»

07 мая 2026, 14:17 | Обновлено 07 мая 2026, 15:02
690
4 Comments
Легенда Шахтера спрогнозировал счет ответного матча против Кристал Пэлас
ФК Шахтер Донецк

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев верит в успех «горняков» в ответном матче в полуфинале Лиги конференций против Кристал Пэлас.

– Каков ваш прогноз на матч Кристал Пэлас – Шахтер?

– Мой прогноз оптимистичный: Шахтер выигрывает 2:0 в основное время, а дальше команды будут выяснять отношения в дополнительных таймах, – сказал Грачев.

В первом матче Шахтер проиграл Кристал Пэлас (1:3). Ответный поединок запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Легенда Шахтера: «Что это за футболист? Зачем его взяли?»
Маркевич дал прогноз на ответный матч ЛК Кристал Пэлас – Шахтер
Испанский клуб организовал необычный перелет, арендовав Боинг
Виктор Грачев Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Шахтер Шахтер Донецк Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Футбол | 07 мая 2026, 15:12 3
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ

Матвей нецензурно высказался в адрес «Баварии»

Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
Футбол | 07 мая 2026, 13:59 7
Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов

Илья пропустил все матчи плей-офф в сезоне 2025/26

Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07.05.2026, 07:03
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07.05.2026, 07:32
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це вологі мрії, нічия за щастя буде
Ответить
+1
А чому б і ні? Якщо бразили зловлять кураж ,то заб'ють скільки захочуть і пох той кривоногий захист.Доречі Крістал це теж далеко не Реал,Барса,ПСЖ  чи Мілан.
Ответить
0
Нажаль захист у Шахтаря найслабша ланка. А проти англійських клубів потрібно щоб він був ідеальний. Тому шансів немає навіть на нічию.
Ответить
0
Земляки не економили емоціі в грі з Динамо,бо та гра нічого вже не вартувала.Буде  крах  !
Ответить
0
Популярные новости
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 81
Футбол
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 51
Теннис
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 6
Футбол
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 15
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем