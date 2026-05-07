Лига конференций07 мая 2026, 14:17 | Обновлено 07 мая 2026, 15:02
690
4
Легенда Шахтера спрогнозировал счет ответного матча против Кристал Пэлас
Виктор Грачев верит в успех «горняков»
07 мая 2026, 14:17 | Обновлено 07 мая 2026, 15:02
690
Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев верит в успех «горняков» в ответном матче в полуфинале Лиги конференций против Кристал Пэлас.
– Каков ваш прогноз на матч Кристал Пэлас – Шахтер?
– Мой прогноз оптимистичный: Шахтер выигрывает 2:0 в основное время, а дальше команды будут выяснять отношения в дополнительных таймах, – сказал Грачев.
В первом матче Шахтер проиграл Кристал Пэлас (1:3). Ответный поединок запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2026, 15:12 3
Матвей нецензурно высказался в адрес «Баварии»
Футбол | 07 мая 2026, 13:59 7
Илья пропустил все матчи плей-офф в сезоне 2025/26
Футбол | 07.05.2026, 07:03
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Футбол | 07.05.2026, 07:32
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Це вологі мрії, нічия за щастя буде
А чому б і ні? Якщо бразили зловлять кураж ,то заб'ють скільки захочуть і пох той кривоногий захист.Доречі Крістал це теж далеко не Реал,Барса,ПСЖ чи Мілан.
Нажаль захист у Шахтаря найслабша ланка. А проти англійських клубів потрібно щоб він був ідеальний. Тому шансів немає навіть на нічию.
Земляки не економили емоціі в грі з Динамо,бо та гра нічого вже не вартувала.Буде крах !
Популярные новости
06.05.2026, 08:38 12
06.05.2026, 09:06 81
06.05.2026, 00:08 3
06.05.2026, 09:22 9
05.05.2026, 11:49 51
05.05.2026, 09:11 6
06.05.2026, 10:47 15
06.05.2026, 06:23 9