Лига конференций
07 мая 2026, 14:57 | Обновлено 07 мая 2026, 15:18
Легенда Шахтера: «Что это за футболист? Зачем его взяли?»

Виктор Грачев расхвалил Лассину Траоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев расхвалил Лассину Траоре, заявив, что именно этот форвард должен выйти в старте «горняков» на ответный матч против Кристал Пэлас.

– Лассина Траоре прекрасно показал себя против киевлян. Как думаете, заслужил ли он место в основе против Кристал Пэлас?

– Я вам расскажу одну историю. Когда Траоре только привезли в Шахтер, я сразу увидел нападающего, которого в команде не было давно. Я тогда работал на телевидении, Шахтер как раз играл с Динамо. Все удивлялись: «Что это за футболист? Зачем его взяли?» А я чуть ли не единственный сказал в прямом эфире: «Дайте ему время на акклиматизацию, и это будет центральный нападающий номер один».

Затем у него началась эта черная полоса: то травмы, то смена тренеров. Он никак не мог раскрыться по полной. А сейчас все удивляются, как здорово он сыграл против Динамо. Да он может так играть в любом матче! Это чистый форвард, умеющий поставить точку и завершить атаку из любого положения. Конечно, я хочу увидеть его в основе, – сказал Грачев.

В первом матче Шахтер проиграл Кристал Пэлас (1:3). Ответный поединок запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Лассина Траоре Виктор Грачев Шахтер Донецк Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Шахтер Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Траоре з вас всіх щє пооре.
поганий нападник цей Ласіна. взяв і забив недавно гол у ворота динамо. а не забий і ми цілим динамозоопарком могли тішитися нічиєю в матчі проти Шахтаря.
Знову "журнашлісти" спірт.юа, скажу оркосвинячою "іскавєркалі" назву допису!
