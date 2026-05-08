УАФ обратилась к футболисту Динамо, который играл за Шахтер
Пихаленку исполнилось 29 лет
Футболисту киевского «Динамо» и сборной Украины Александру Пихаленку исполнилось 29 лет. С этим знаменательным днём его поздравила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
«Александру Пихаленку – 29! 🥳
Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в обращении УАФ.
В этом сезоне в активе Пихаленка 40 матчей, четыре гола и 14 результативных передач.
Ранее полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями после победы над «Буковиной» (3:0) в полуфинале Кубка Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший полузащитник сборной Украины уже определил итоговые места для некоторых команд
Футболистам нравилось работать с Мальдерой