Идут переговоры. Гаттузо после провала в сборной Италии нашел новый клуб

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может возглавить «Торино». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб предложил коучу контракт до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон и зарплатой в 1,5 миллиона евро без учета бонусов. Переговоры между сторонами продолжаются.

Последним местом работы Дженнаро Гаттузо был сборная Италии, которую он покинул в апреле после того, как «Скуадра Адззура» уступила сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации чемпионата мира.

Ранее Дженнаро Гаттузо заявил о том, что не против работать в россии.