Идут переговоры. Гаттузо после провала в сборной Италии нашел новый клуб
Итальянский специалист может возглавить «Торино»
Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может возглавить «Торино». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, туринский клуб предложил коучу контракт до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон и зарплатой в 1,5 миллиона евро без учета бонусов. Переговоры между сторонами продолжаются.
Последним местом работы Дженнаро Гаттузо был сборная Италии, которую он покинул в апреле после того, как «Скуадра Адззура» уступила сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации чемпионата мира.
Ранее Дженнаро Гаттузо заявил о том, что не против работать в россии.
