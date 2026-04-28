Гаттузо решил опозориться на весь мир и шокировал Шевченко

Бывший тренер сборной Италии и экс-одноклубник Андрея Шевченко по «Милану» Дженнаро Гаттузо выразил готовность поехать в россию и тренировать один из клубов за кровавые российские рубли.

«Я буду рассматривать работу в россии. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», — сказал Гаттузо.

Ранее Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии после громкого провала в отборе на чемпионат мира по футболу 2026 года, где команда уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти. Сейчас он находится без работы.