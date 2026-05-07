Вирт дал совет игрокам Шахтера перед ответным матчем против Кристал Пэлас

07 мая 2026, 19:09 |
ФК Нива. Юрий Вирт

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями перед матчем донецкого Шахтера против Кристал Пелас в полуфинале Лиги конференций.

«Я понимаю, что есть результат первой игры, и он неутешителен. Однако у Шахтера все еще есть вера и надежда забить там два гола и бороться до конца.

Разумеется, в первом матче «горняки» допустили многие ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поэтому во второй встрече, конечно, стоит их не повторить: надежно сыграть в защите, постараться не упустить и искать шансы в атаке. Еще не все сказано в этом поединке

Кристал Пелас – очень хорошая команда. Мы видим, как они сильны в единоборствах и наверху во время стандартных положений. У них хорошая переходная фаза от обороны к атаке, что было показано командой в первом матче.

Шахтер проанализирует и исправит ошибки. Ничего невозможного в футболе нет. Надо верить, что они способны сделать. Следует выходить и показывать свою игру. Повторюсь, необходимо убрать ошибки первого матча», – сказал Вирт.

В первом матче Шахтер проиграл Кристал Пэлас (1:3). Ответный матч запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

