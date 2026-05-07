Суркис связался с украинским клубом, чтобы оформить переход игрока
Царенко может продолжить карьеру в «Буковине»
Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко попал в сферу интересов «Буковины».
По информации источника, черновицкий клуб следит за ситуацией вокруг молодого хавбека и рассматривает его как вариант усиления. Недавно президент киевлян лично связался с черновицким клубом и предложил взять некоторых игроков в аренду – в этом списке как раз и был Царенко.
Сейчас Царенко выступает в аренде за «Лехию», однако имеет ограниченную игровую практику. Сообщалось, что польский клуб не рассчитывает на украинца, и он покинет команду по окончании сезона.
Для Царенко это шанс реанимировать свою карьеру.