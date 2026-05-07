«Как ему разрешили?» В Баварии отреагировали на действия арбитра игры с ПСЖ

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал действия арбитра Жоау Пинейру в ничейном ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч):

«По крайней мере, это поразительно, что арбитру, отработавшему всего 15 матчей в Лиге чемпионов, разрешили судить такую игру. Это может объяснить некоторые из его решений сегодня».

В игре «Бавария» – «Пари Сен-Жермен» Жоау Пинейру не назначил пенальти в ворота парижан и не удалил Нуну Мендеша за игру рукой, которая должна была привести к второй желтой карточке.