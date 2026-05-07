Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Как ему разрешили?» В Баварии отреагировали на действия арбитра игры с ПСЖ
Лига чемпионов
07 мая 2026, 02:14 | Обновлено 07 мая 2026, 02:15
199
0

«Как ему разрешили?» В Баварии отреагировали на действия арбитра игры с ПСЖ

Ян-Кристиан Дрезен ошеломлен выбором судьи на полуфинал Лиги чемпионов

07 мая 2026, 02:14 | Обновлено 07 мая 2026, 02:15
199
0
«Как ему разрешили?» В Баварии отреагировали на действия арбитра игры с ПСЖ
Twitter

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал действия арбитра Жоау Пинейру в ничейном ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч):

«По крайней мере, это поразительно, что арбитру, отработавшему всего 15 матчей в Лиге чемпионов, разрешили судить такую игру. Это может объяснить некоторые из его решений сегодня».

В игре «Бавария» – «Пари Сен-Жермен» Жоау Пинейру не назначил пенальти в ворота парижан и не удалил Нуну Мендеша за игру рукой, которая должна была привести к второй желтой карточке.

По теме:
«Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ
Дезире ДУЭ: «Мы должны поздравить Баварию»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Мы уважаем все команды»
Ян-Кристиан Дрезен судьи (арбитры) судейство Жоау Пинейру Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06 мая 2026, 05:55 17
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Футбол | 06 мая 2026, 09:22 6
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола

Международная федерация футбола не собирается возвращать российскую ассоциацию из-за войны

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Футбол | 06.05.2026, 23:41
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06.05.2026, 20:22
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 08:38
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 3
Бокс
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем